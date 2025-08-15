Öncelıkle sahih din nedir? Bunun bir izahını yapmak lazım. Sahih din; katıksız, şirke bulaşmadan, Allah'ın ve Peygamberinin bize öğrettiği dindir. Bu tarif lazım bir tariftir. Zira kendi kanaatini din kabul eden milyonlar zuhur etti. Kur'an okuyup ondan hüküm çıkaran, dinimiz üzerine mesai ve ömür tüketen binlerce ehil alemi bir kalemde çizen insanlar yok değil. Sahih din anlayışında Kur'an-ı Kerim birinci ve nihayetsiz kaynaktır. Biz Allah'ı Kur'an'la tanıdık. Helali haram'ı Kur'an'la tanıdık. Ahiretin varlığını Kur'an'la tanıdık. Hak yememeyi Kur'an'la tanıdık. Namazı, orucu, zekâtı, merhameti, şirki, günahı ve sevabı Kur'an'la tanıdık. Daraldığımız yerde ikinci ebedi kaynak olan Hz. Muhammed'e yani sünnete yöneldik. Her şeyin detayını, izahını, cevabını Muhammed Mustafa'da bulduk.

Kur'an ve sünnette olmayan ve ama ihtiyacımız olan olgulara ulaşmak için kıyas dediğimiz metodu işlevlendirdi. Hukuk metodolojisi ölümsüz bir nimetini olan kıyas bir çok akabeyi, yokuşu tırmanmızı sağladı. Önümüzü aydınlatan diğer bir olgu ise icma yöntemi, tercihi veya yoludur. İcmayı şöyle tarif etmişlerdir: Peygamberimizin vefatından sonra herhangi bir çağda veya dönemde İslam âlimlerin dini bir konuda fikir birliği etmeleridir. İslam âlemlerin çoğunluğuna göre icma bağlayıcıdır.

Mesela; Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammed'in vefatından sonra bir kitap halinde bir araya getirilmesi kararı sahabenin icması ile alınmıştır. Dünyadaki diğer bazı icmaya benzer görünümler kavramsal bir paralelliğin ötesine geçmez. Bu nedenle icma İslam hukuku perspektifinin insanlığa sunduğu bir çıkış olarak adlandırabiliriz. (Şafii, Er-Risale)

HELAL RIZIK DUASI

"Ey büyük Allah'ım! İsminin hakkı için senden dilerim, bana helal rızık ver. Allah'ım! Eğer rızkımız semada ise onu yere indir. Uzakta ise onu yaklaştır. Az ise çoğalt, çok ise daha da bereketlendir."

ŞERDEN KORUNMA DUASI

"Allah'ım! Noksansız kelimelerin ile sana sığınırım. Gökten ve yerden gelecek olanın şerrinden beni koru! Gecenin ve gündüzün fitnelerinden, gece ve gündüz gelecek her türlü kötülükten sana sığınırım."

SORU: Geceleyin ölü gömülebilir mi? Cenaze namazı kılınır mı?

CEVAP: Cenaze namazının yasaklandığı bir vakit yoktur. Kerahat vakti olarak anılan 'güneş doğarken, ortada iken ve batarken' hariç olmak üzere her vakit kılınabilir. Cenaze namazı yukarıda saydığım mekruh vakitlerde kılınırsa kılınan cenaze namazı geçerli olur ama mekruh hoş olmayan bir iş sayılır. Ölü gece gömülebilir. Gece gömülmesini mekruh sayan alimler var, ama zaruret halinde bunun sakıncası olmaz.

SORU: Esmaül Hüsna'yı günlük okuyorum. Bunları okumanın saati var mı?

CEVAP: Esmaül Hüsna'yı (Allah'ın Yüce isimleri) okumanın sınırlı bir zamanı yoktur. İstediğiniz zaman okursunuz. Ancak her gün en azından bir defa 99 ismi okursanız isabetli olur.

SORU: Bazı yerlerde şunu gördüm. Allah'ın isimleri ve bazı sureler hakkında şu kadar okunsa şu olur diye yazıyordu. Bu doğru mu?

CEVAP: Bazı sureler ve ayetlerin fazileti hakkında hadisler vardır. Şöyle okunması iyi olur tarzında Peygamberimizin yönlendirmeleri olmuştur. Bazı dualar hakkında da sabah akşam okunmalı tarzında bilgiler vardır. Allah'ın Yüce isimlerinin hangisinin hangi sıkıntılara çare olduğu hakkında ise âlimlerimizin tecrübeye dayanan bilgilerini bulabilirsiniz.