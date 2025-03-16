Hazreti Peygamber (SAV), "Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim" buyuruyor. İnsanın vicdanında var olan ama örselenmiş güzel ahlakı tamamlamak için. Demek ki, eksiklikler var. Bugün o eksiklikler daha da belirgin. Yeniden bir temizlenme, arınma dönemi yaşamalıyız. Yüreklerimizi, saflarımızı sıklaştırmalıyız. Birbirimizi sevmeliyiz. Tek akıl, tek vicdan, tek ses ve tek yürek olmalıyız. İnsanlığın onurunu korumak için.

Ellerindeki kutsalları değiştirenlere, gönüllerinden "sevmek, merhamet etmek ve insan olmak" kavramlarını çıkarmış olanlara, görmeyenlere veya bu kutsalları göremeyenlere denecek fazla bir şey yok maalesef.

KÖPEĞİN SUSUZLUĞUNU GİDERDİ

Peygamber Efendimiz bir harbin sonunda vurulmuş bir çocuk gördü. Kimin vurduğu belli değildi. Çocuk kimdi, belli değildi. O gün, bütün bir gün Hz. Peygamber (SAV) mübarek ellerini göğe çevirdi ve "Ya Rabbi, ben bu çocuktan dolayı sana yöneliyorum. Muhammed'in bundan haberi yoktu. Muhammed bundan razı değildir. Muhammed bu günahtan habersizdir" dedi.

Mazlumun, mağdurun, çocuğun dini ve ırkı sorgulanmaz ve sorulmaz. Onun yanında olunur, karşısında olunmaz. Kanı dökülmez, kanı dindirilir. Gözü yaşartılmaz, gözyaşı dindirilir. Hiçbir kutsal, "Çocuk öldür" diyemez. Medeni dünya bundan ne kadar uzakta!

Peygamberimiz, savaşmak zorunda olan ashabına (Hz. Ali'ye) talimat veriyordu. "Kadın öldürmeyin, çocuk öldürmeyin, yaşlı öldürmeyin, kilise yakmayın, yeşillikleri koparmayın." Dünya bu ilkelerden ne kadar uzakta. Dünya bu güzelliklere ne kadar da yabancı düşmüş. Bir yanda medeni olduğunu, nazik olduğunu fısıldarken öte yanda ölüm kusanlara tebessümle bakanlar.

Bir adam, Resulullah'a şöyle dedi: "Ya Resulullah, ben koyun kesiyorum. Ancak ona acıyorum." Peygamberimiz şöyle buyurdu: "Sen koyuna merhamet edersen Allah da sana merhamet eder." Koyuna merhamet etmek. Sahabe bunu söyleyince Peygamberimiz yadırgamıyor, seviniyor, mutlu oluyor. "Allah da sana merhamet etsin" buyuruyor.

Hz. Ebu Hureyre (RA) anlatıyor: Peygamberimiz buyurdu. "Biri yolda yürürken çok susadı. Derken bir kuyu buldu. İçine inip su içti, çıkınca susuzluktan soluyup toprağı yemekte olan bir köpek gördü. Adam kendi kendine "Bu köpek de benim gibi susamış" deyip tekrar kuyuya indi, ayakkabısını suyla doldurup ağzıyla tutarak dışarı çıktı ve köpeğe su verdi. Allah onun bu davranışından dolayı razı oldu ve onu bağışladı.

Sahabe sordu: "Hayvanlara iyilik yapmaktan dolayı bize sevap var mı?" Resulullah cevap verdi: "Her yaş ciğer (canlı) için bir sevap vardır." (Buhari, Şirp, 9; Müslim, Selam, 153)

Hz. Ömer (RA) anlatıyor: Peygamberimiz şöyle buyurdu. "Merhamet etmeyenlere (ahirette) merhamet olunmaz. Bağışlamayan kimse bağışlanmaz. Tövbe etmeyen kimseden tövbe kabul edilmez.



BİR AYET

"BIR gün gelecek, Allah insanların hepsini yeniden hayata kavuşturacak ve dünyada yaptıklarını kendilerine hatırlatacaktır. Allah bunları tek tek tespit etmiş, onlar ise unutmuşlardı. Allah her şeye şahittir." (Mücadele, 58/6)

BİR HADİS

"YUMUŞAK huylu ve yumuşak sözlü olma nimetine mazhar olan kimse, büyük bir hayra mazhar olmuş; bundan mahrum olan da büyük bir hayırdan mahrum kamış demektir." (Tirmizi Birr 67, Müsned 6/159)

BİR SEVAP

KIM cuma günü elinden geldiğince temizlik yapıp yağlanır, evindeki kokudan da sürünür, sonra mescide gelerek iki kişinin arasını eliyle açıp rahatsız etmeden sessizce oturur, sonra Allah'ın farz kıldığı namazı da kılar ve imam konuşurken susup dikkatle onu dinlerse, mutlaka onunla gelecek cuma arasındaki günahları bağışlanır.



SORU - CEVAP



Kadınlar âdetli veya lohusa iken dua edebilir mi?

Hanımlar âdet günlerinde veya nifas (lohusalık) hâllerinde iken dua edebilirler; zikir ve dua anlamı taşıyan ayet-i kerimeleri okuyabilirler. Bunun yanında, kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, istiğfar, salavat-ı şerife getirebilirler. Aynı şekilde tefsir, hadis ve fıkıh gibi dini eserleri okuyup mütalaa edebilirler.



Saç ve bıyıkları boyamak gusle engel mi?

Saçları veya bıyıkları boyamak, suyun deriye ulaşmasını engellemedikçe gusül açısından sakınca oluşturmaz.



Eşimizi kıskanmak günah mı?

Müslüman kişi eşini tabii ki kıskanır. Eşini kıskanmak kötü bir şey değildir. Ama bu kıskançlık bir hastalığa, anormal bir tehdide, bir şüpheye dönüşmemelidir. Bir insan kötü bir şey yapmak isterse başına on tane polis de koysan yine yapar. Yanlış yapanın yanlışından siz sorumlu olmazsınız. Eşler birbirine güvenmeli ve her şeyden anlam çıkarmamalıdır.