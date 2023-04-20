Amel defterinizi ramazanda iyiliklerle doldurdunuz. Oruç tuttunuz, namaz kıldınız, gülümsediniz, komşunuza ikramda bulundunuz, fitrenizi çıkardınız, daha sevecen ve affedici oldunuz, sizi kıranı kırmadınız, kem gözle bakmadınız, özetle ramazanı şuuruna uygun ibadetler yaptınız.Peki, bundan sonra ne yapacaksınız? Kendinize yeni dönemde (önümüzdeki ramazana kadar) bir yol haritası çizdiniz mi? Namazla, diğer ibadetlerle aranız nasıl olacak? İnşallah ramazan bitince amel defterinizi katlayıp da gelecek ramazana kadar ibadetlerinize ara vermezsiniz. Sizin için duam bu.Yarın ibadetlerinizi yapabilmenin bayramını kutlayacaksınız. Gülümseyeceksiniz. İnsanlarla selamlaşacaksınız. Fakiri hatırlayacaksınız. Baba ve annelerinizi ziyaret edip dualarını alacaksınız. Vefat etmişlerse belki mezarlarını ziyarete gidersiniz. Gitmelisiniz de. Çünkü onlar orada sizi bekleyecekler. Hayattayken bekledikleri gibi. Çocuğunuzun elinden tutup sabahın erken saatlerinde camiye gideceksiniz.Orada hocamızın güzel vaazını dinleyeceksiniz. Yolda gördüğünüz herkese selam vereceksiniz. Çünkü Peygamberimiz (SAV) "Selamı yayın" buyuruyor. Tanıdığımıza zaten selam veriyoruz. Önemli olan tanımadığımıza selam vermektir. Onların gönlünü kazanmaktır.Şöyle veya böyle, ramazan bitti ama güzel alışkanlıklar edindik. Hayır ve hasenatımızı çoğalttık. Duygulandık. Şimdi yeni bir koşuşturma başlayacak. Dünyanın hengâmesine kapılacağız, koşacağız, koşturacağız. Ama ne olursa olsun yüce Allah'a verdiğimiz söze sadık kalalım. "Seni Rab kabul ettik. Sen bizim Rabbimizsin" sözüne ve ahdine sadık kalalım. Rabbim ramazan boyunca yaptığınız bütün dualarınızı kabul etsin.Ramazan Bayramı'nızı tebrik ederim.Allah yâr ve yardımcımız olsun.İnsanoğlugünah işleyebilir. Kötülüğe meyleden nefis vardır ve nefsi kişiyi tuzağa düşürebilir. Böyle bir durumda, günahtan kurtulmak için tövbe geciktirilmemelidir. Günahtan tövbe eden kişi şunlara dikkat etmelidir:İşlediği günahı tamamen terk etmelidir.Günahı dile getirmemeli, başkalarına anlatmamalıdır.Kendisini günaha iten ortamlardan uzaklaşmalıdır.Günah konuşanları dinlememelidir.Yüreğinden günahı silmelidir.Tövbesinin yaşantısına yansıyıp yansımadığına bakmalıdır.Tövbesine sürekli devam etmelidir.Allah'ı sevin, Peygamber'i sevin, Kur'an'ı sevin. Tarihinizle gurur duyun. Bir bayrağımız olduğu için sevinin. Çocuklarınıza merhamet edin. Onları Peygamber'in sevdiği gibi sevin. Açık aramak ve ayak kaydırmak yerine bağışlayıcı ve koruyucu olun. Unutmayın, sizi seven Allah'ın ve güzel varlıkların yanına gidebilmeniz için bu dünyada da o güzellikleri hak etmeniz gerekiyor. Bunları göz önüne aldığınızda hayat daha güzel olacaktır. İslam dini ile kucaklaşın; ramazan ayı dışında da...Allah'ım, hamdın tamamı sana aittir. Senin ihsanına kimse karşı çıkamaz. Senin tuttuğunu da kimse alamaz. Sapıttığını kimse hidayete erdiremez. Hidayete erdirdiğini de kimse saptıramaz. Verdiğini kimse engelleyemez ve engellediğini de kimse veremez. Uzaklaştırdığını da kimse yaklaştıramaz. Allah'ım bize bereket, rahmet, fazl ve rızkını ihsan eyle. Allah'ım, değişmeyen ve zeval bulmayan nimetini istiyorum. Allah'ım, yokluk gününde yardımını, korku gününde emniyetini istiyorum. Allah'ım, bize verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bizleri Müslüman olarak öldür ve Müslüman olarak dirilt. Bizi aldatılmadan ve zelil olmadan salihler zümresine ilhak eyle. Allah'ım, peygamberlerini yalanlayıp senin yolundan insanları alıkoyanları da helak et. Azabını ve cezanı onların üzerine indir. Allah'ım, kendilerine kitap verilen kâfirleri helak et."Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler ona döndürülür. Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir." (Hûd, 11/123)"Allah'ım, yaradılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir." (İbn Hanbel, el-Müsned, I, 403)Kim ramazan orucunu tutar, arkasından da şevval ayında altı gün oruç tutarsa bütün seneyi oruçlu geçirmiş sayılır.Cenaze evine yemek göndermek. Zira cenaze evinin o sıkıntı esnasında yemekle meşgul olması son derece zordur.El-Gafur: Affı ve mağfireti bol.Öncelikle eşinizle aranızda sevgi ve anlayışınhâkim olmasını dileyelim. Sorunuzuncevabına gelince; Kişi cennette istemediğihiçbir şeyle muhatap olmayacaktır. Arzularıgerçekleşecektir.Herhangi bir hayvanı beslemek uğursuzluk getirmez. Esasendinde uğursuzluk kavramı hoş görülmez. İnsanlar kendi hatalarınıuğursuzlukla izah ederler çoğu kez. Kedi beslemek güzelbir harekettir. Peygamberimiz kediyi çok sever. Büyük sahabisiAbdurrahman bin Sahr'a (RA), Ebu Hureyre yani "kediciğinbabası" ismini vererek hayvan sevgisini canlandırmıştır.Mümin, ibadeti Allah istediği için yerine getirir.Müslüman elbette cenneti ister, ama ibadetini cehennemkorkusu veya cennet arzusuyla yerine getirirse ibadetinruhunu anlamamış olur. Hz. Ali, cennet veya cehennemniyetiyle ibadet edenleri paralı kölelere benzetir. İbadetingayesi Allah rızası ve sevgisi olmalıdır.