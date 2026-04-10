Dijital egemenlik ve sanal sınırlarda savaş

Bir ülkenin egemenliği nerede başlar?

Eskiden bu sorunun cevabı kolaydı.

Sınır kapısında başlar, bayrağın dalgalandığı yerde biterdi.

Bugün o cevap artık değişti

Çünkü yeni dünyanın sınırları haritada değil, sunucularda tarafından çiziliyor.

ABD/İsrail-İran savaşında yaşanan son gelişmeler, bize çok net bir gerçeği hatırlattı!

Savaş artık sadece tankla, füzeyle, askerle yapılmıyor.

Savaş, veriyle yapılıyor.

Ve veriyi kontrol eden, sadece savaşı değil, gerçekliği de kontrol ediyor.

Dijital egemenlik!

Ama bu kavram hala kamuoyunda yeterince anlaşılmış değil.

Çünkü görünmeyen bir şeyden bahsediyoruz.

Toprak gibi değil.

Sınırı yok.

Haritası yok.

Ama etkisi, çok daha derin.

Bir ülkenin verisi nerede tutuluyor?

Bu soru artık teknik değil, doğrudan jeopolitik bir soru.

Eğer bir devletin

Kamu verisi

Sağlık sistemi

Enerji altyapısı

Güvenlik ağları

başka ülkelerin veri merkezlerinde saklanıyorsa…

O ülke gerçekten bağımsız mı?

Bugün dünyanın büyük bölümü, birkaç küresel teknoloji devinin altyapısına bağlı.

Bulut sistemleri, veri merkezleri, iletişim ağları…

Hepsi görünmez bir ağın parçaları.

Ve bu ağın sahibi siz değilseniz, oyunun da sahibi siz değilsiniz.

Daha çarpıcı bir örnek…

Geçtiğimiz günlerde bir veri merkezine yapılan saldırı, sadece bir ülkeyi değil, birden fazla coğrafyayı etkiledi.

Çünkü veri artık yerel değil, küresel bir akışın parçası.

Bir noktadaki kesinti, zincirleme bir çöküşe neden olabiliyor.

Bu da şunu gösteriyor, modern dünyada bir ülkeyi felç etmek için başkentini işgal etmenize gerek yok.

Sunucusunu durdurmanız yeterli.

Dijital egemenlik dediğimiz şey tam olarak burada başlıyor.

Kendi verini koruyabiliyor musun?

Kendi altyapını yönetebiliyor musun?

Kendi sistemini dış müdahaleye kapatabiliyor musun?

Eğer bu soruların cevabı "hayır" ise…

Egemenlik, 21. Yüzyılda sadece bir söylemden ibaret kalır.

İşin daha kritik tarafı ise şu, dijital dünya, klasik güvenlik anlayışını da bozuyor.

Çünkü tehdit artık görünür değil.

Bir füze gelir, görürsünüz, bir tank ilerler, fark edersiniz.

Ama bir siber saldırı…

Sessizdir, iz bırakmaz. Ve çoğu zaman fark edildiğinde iş işten geçmiş olur.

Dijital egemenliğin iki kırılgan noktası var.

Birincisi: bağlantı.

Fiber altyapı, internet erişimi, veri akışı…

İkincisi: enerji.

Elektrik olmadan dijital dünya yoktur.

Bu iki damar kesildiğinde, en gelişmiş sistemler bile bir anda işlevsiz hale gelir.

Yani mesele sadece yazılım değil, altyapının tamamı.

Ama asıl çelişki burada başlıyor.

Bir yandan dijital egemenlik istiyorsunuz, diğer yandan küresel dijital ekonominin içindesiniz.

Tamamen bağımsız olamazsınız.

Tamamen bağımlı da kalamazsınız.

İşte bu, modern çağın en büyük açmazı.

Bağlantıda kalarak bağımsız olmak.

İran örneği bu açıdan öğretici.

Yıllardır ambargo altında olan bir ülke.

Ama buna rağmen, dijital altyapısının dış müdahaleye açık olduğu görüldü.

Sokak kameralarından bireysel hareketlere kadar verinin izlenebildiği, analiz edilebildiği bir sistem…

Bu, klasik istihbaratın ötesinde bir şey.

Bu, doğrudan dijital kontrol.

Ve bu kontrol, sahada askere ihtiyaç duymadan operasyon yapabilme gücü sağlıyor.

Bugün geldiğimiz noktada şunu net söyleyebiliriz

Geleceğin savaşları sınırda değil, sunucu odalarında kazanılacak.

Ve bu savaşta

Füze yerine algoritma,

Asker yerine veri mühendisi,

Cephe yerine veri merkezi olacak.

Yani, Dijital Egemenlik bir tercih değil, bir zorunluluk.

Ama bu zorunluluk, sadece teknoloji yatırımıyla çözülecek bir mesele değil.

Bu, aynı zamanda bir zihniyet meselesi. Çünkü egemenlik, önce farkındalıkla başlar.

Ve en büyük tehdit, çoğu zaman görünmeyendir.

Bugün görünmeyeni görmeyenler, yarın görünür olanı da kaybeder.

Çünkü artık dünya değişti.

Ve artık yeni yeni düzende dünyanın sınırları görünmüyor.

Savaş artık sadece sahada değil, kabloların-işlemcilerin içinde ve veri merkezlerinde yapılıyor