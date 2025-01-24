NASUH ÖZER

Elon Musk, Google CEO'su Sundar Pichai, META CEO'su Mark Zuckerberg, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Apple CEO'su Tim Cook, OpenAI CEO'su Sam Altman, TikTok CEO'su Shou Zi Chew ve Uber CEO'su Dara Khosrowshahi…

Bir arada görmenin neredeyse imkansız olduğu teknoloji milyarderleri, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın yemin töreni için bir araya geldi, aynı hizada buluştu...

Uzay yarışında sıklıkla karşı karşıya gelen Musk ile Bezos aynı karede görüntülendi. Kafes dövüşü yapmak için birbirlerine meydan okuyan Musk ve Zuckerberg de aynı kadrajda yer aldı. Hatta platformdaki içerikler nedeniyle sadece Türkiye'de değil, ABD'de de tartışılan bir sosyal medya uygulaması olan TikTok'un CEO'su Zi Chew de yemin töreninde hazır bulundu.

Teknoloji milyarderlerini hizaya getiren adam!

ABD'nin 47. başkanı Trump tam olarak bu cümlenin gizli öznesi oldu. Asıl soru bir araya gelmekten pek hoşlanmayan Teknoloji Titanları Trump'ın yemin töreninde neden buluştu?

Demokrat Parti Senatörü Elizabeth Warren Trump'ın gözüne girmeye çalıştıklarını söyleyerek eleştirdi.

OpenAI'nin CEO'su ChatGPT'yi hayatımıza kazandıran Altman da Warren'a sosyal medya üzerinden ironik bir cevap verdi: Demokrat Parti'ye bağış yaparken, kimse bana mektup yollamadı.

Dev teknoloji şirketlerinin patronlarının yemin töreninde hem de en ön safta göstere göstere yer almasının altında önemli mesajlar var.

Washington DC'deki bu seremonide tüm dünyaya oyunun yeniden ABD'nin lehine değişeceğine dair önemli bir mesaj iletildi.

Avrupa Birliği bürokrasi nedeniyle yapay zeka yarışında çok geride kaldı. Avrupa Merkez Bankası Eski Başkanı ve İtalya Eski Başbakanı Mario Draghi, AB'nin talebiyle hazırladığı son raporda bunu ifade etmişti.

Raporda Avrupa için tehlike çanlarının çaldığını vurgulayan diğer kritik notlar:

ABD'deki gibi bir girişimcilik ekosistemi olmadığı için Avrupa bu konuda geri kaldı.

AB'nin geride kalan rekabet gücünü tekrar kazanması için 750-800 milyar euroluk yıllık ek yatırıma ihtiyacı var.

Avrupa Birliği kurumsal olarak bu borclanmayı yapmalı.

Avrupa'ya eskisi kadar açık olmayan Çin küresel piyasalarda rakip haline geldi.

Çin yapay zeka ve robot teknolojisi konusunda çok hızlı ilerledi. Hatta üretken yapay zeka patent sayısında da ilk sırada.

Özellikle tıp alanında geliştirilen yapay zeka modelleri için veriler Çin'den alınıyor. Çin birçok sektörde olduğu gibi şu an dünyaya veri de ihraç ediyor.

21. yüzyılın petrolünün veri olduğunu düşünürsek, Çin'in elindeki veri setleri ve imkanları ile aradaki farkı açması çok daha olası bir durum.

ABD'nin yapay zeka atağı: Stargate Projesi

Tabii ki Sam Altman o karede boşuna yer almadı, Demokratlardan gelecek eleştirileri göğüslemeyi boşuna kabul etmedi.

Beyaz Saray, OpenAI, Oracle ve Softbank iş birliğinde 500 milyar dolar bütçeli dev yapay zeka projesi Stargate duyurdu.

Girişimin İlk ayağı Teksas'ta 100 milyar dolar yatırım ile başlayacak.

Projenin açıklanmasının ardından teknoloji hisselerinde hareketlenme yaşandı.

Bu proje ABD'nin üstünlüğü korumak ve Avrupa'yı da peşinden sürüklemek için başlattığı önemli bir adım.

Çünkü küresel ticaret artık yapay zeka ve robot teknolojisini hızlı geliştirenin kontrolünde olacak.

Çin ile rekabeti edemeyecek konuma hızla yaklaşan Avrupa Birliği için bir kurtarıcı varsa o ancak ABD olabilir. Bu kıyasıya süren rekabet de ancak kararlı bir liderle sürdürülebilir.

Tam bu noktada Teknoloji Titanlarının aynı karede buluşarak verdiği mesaj şuydu:

Trump'ın liderliğinde başarılı olmak için gerekirse yarışı bir kenara bırakarak, birlikte çalışmaya hazırız.