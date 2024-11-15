NASUH ÖZER

Mark Zuckerberg'e kafes dövüşü için meydan okuması.

Kripto paralar hakkında attığı tweetlerle fiyatları bir indirip, bir çıkarması.

DOGE koin gibi ismi duyulmamış bir kripto paraya olan ilgisiyle, bu koine yatırım yapanları zenginleştirmesi.

Çocuğuna "X Æ A-12" garip bir isim vermesi.

Mars'a insan kolonisi kurma hedefi.

Iron Man 2 filminde aniden Tony Stark karakteriyle aynı sahnede belirmesi.

Ve Twitter'ı satın alırken kamuoyuna yansıyan çekişmeli süreç.

Elon Musk, renkli bir o kadar da sansasyonel özel yaşamıyla da her daim gündem olmayı başardı.

Musk'ın iniş çıkışlarla dolu hikayesi kimi zaman hayata geçirdiği dev projeleri bile gölgede bıraktı.

Ama ne olursa olsun Afrika'da başlayan hikaye Fortune 500 listesinin zirvesine kadar uzandı.

Hayatı adeta bir bilim kurgu romanını andıran Musk, şimdi kendisi için de çok yeni bir alanda çalışmaya hazırlanıyor.

Musk'ın, Dünyanın en başarılı ve en zengin insanları listesinde yer almasının yanında artık ondan bir politikacı olarak da sıkça bahsedeceğiz.

Elon Musk, Trump'ın kabinesinde ABD'nin Hükümet Verimliliği Bakanı olarak görev yapacak. Bakanlığın İngilizce kısaltması ise çok ironik: DOGE





Amerikalı bir teknoloji milyarderi olarak anılsa da Elon Musk'ın uyruğu herkesin aklında yer ettiği gibi ABD değil.

21. Yüzyılın teknoloji devleri listesinin üst sıralarında yer alan Musk, 28 Haziran 1971'de Güney Afrika'da doğdu. Yani Elon Musk Afrikalı.

Dünyaya gözlerini açtığı şehir olan Pretoria Güney Afrika'nın 3 başkentinden biri ve yönetsel başkent olarak geçiyor.

Babası Errol Musk, Güney Afrikalı elektromekanik mühendisi, pilot ve aynı zamanda denizci. Annesi ise Kanadalı model Maye Musk. Ve 70'li yılların önemli moda figürlerinden biri.

Tosca ve Kimbal adında iki kardeşi var.

Erkek kardeşi Kimbal Musk bir şef ve restoran zinciri sahibi.

Kız kardeşi Tosca Musk da film yapımcısı.

Elon Musk: Sizce ben deli miyim?

Musk, bu soruyu bir akşam yemeğinde biyografisini yeni yazmaya başlayan gazeteci Ashlee Vance'a yöneltmişti.

Vance o anı şöyle anlatıyor:

"O anın tuhaflığı, tüm sinir uçlarım bunun bir tür bulmaca olup olmadığını anlamaya çalışırken adeta alev alarak bir anlığına benim konuşmama engel oldu. Aslında söyleyeceğim şeyin Musk için önemi yoktu."

Vance haklıydı da, çünkü Musk bir röportajında "İnsanları Mars'a göndermeye çalışıyorum benden normal olmamı bekleyemezsiniz" demişti.







Musk'ı bugünkü konumuna getiren şey aslında tam olarak da buydu.

Herkesin düşündüğünü düşünmemek, herkesin baktığı yerden farklı yerlere bakmak.

Farklı hayaller kurmak…

Olağandışı bir düşünce setine sahip olmak.

Deli mi, Dahi mi?

"Delilik ve dahilik arasında ince bir çizgi var" denir ya. O çizgi belki de tam olarak Musk'ı tanımlıyor.

Bu durum Musk'ın çocukluğunda başlamıştı.

9 yaşında her gün neredeyse 10 saatini kitap okuyarak geçiyordu.

Öyle ki ayda 60 kitap okuyordu.

10 yaşında bilgisayar programcılığına ilgi duymaya başladı..

12 yaşında kodunu kendi yazdığı Blastar adını verdiği oyunu bir bilgisayar dergisine 500 dolara sattı.

Musk, derginin 69'uncu sayfasında yer alan E. R. MUSK imzalı yazısında Blaster oyununu tanıtırken "Bu oyunda yabancılara ait ölümcül hidrojen bombaları ve durum ışını makineleri taşıyan bir kargo gemisini yok etmek zorundasınız" ifadelerini kullandı.

Yani henüz 12 yaşında Uzay, iyilik ve kötülüğe ilişkin düşüncelere sahip olup hayal kuran bir çocuğun günümüzde Mars'ta insan kolonisi kurma hedefi olmasına şaşırmamak lazım…



Zorlu çocukluk yılları

Farklı bir yapıya sahip olması nedeniyle çocukluğunda birçok zorluk yaşadı.

Sıklıkla zorbalığa uğrayan Elon Musk, bir grup çocuğun onu merdivenlerden itmesiyle hastanelik olmuştu.

Dışlanmak ve kabul görmemek konusunda kötü anlar yaşadı.

Ancak Musk öfkesini başarı için bir ivme olarak kullanacak kadar zekiydi. Çalışmalarına ara vermeden hatta daha da azimle devam etti.

Pennsylvania Üniversitesi'ne ekonomi ve fizik eğitimi aldı.

Musk enerji ve fizik üzerine çalışmak istiyordu.

Fakat bireysel hedefleri hangi yönde olursa olsun, Musk dünyanın nereye evrileceği konusunda iyi bir vizyona sahipti. İnternetin gelişimi ile oluşan yeni fırsatlara sırtını dönmeyecek kadar da gerçeklerin farkındaydı.

Bu fırsatları değerlendirmeye karar veren Musk, Zip2 Corporation'ı kurmak için doktora eğitimini yarıda bıraktı.

Musk, Gazeteler için online bir şehir rehberi geliştirdi.

New York Times gibi büyük medya şirketleriyle anlaşma yaptı.

1999'da Zip2'yi 307 milyon dolara sattı. Bu satıştan yaklaşık 22 milyon dolar gelir elde etti.

Ürettiği proje sayesinde 28 yaşında milyoner olmayı başarmıştı.

Milyoner olduğu için durup bir şeyler üretmek yerine kazandığı paranın tadını çıkarabilirdi ancak onun hayalleri yer küre ile sınırlı değildi.

Uzay, Mars ulaşmak istediği hedeflerinin birer parçasıydı.

Musk hiç beklemeden finansal hizmet üretmek için X.com'u kurdu.

Twitter'ın neden X olduğu da burada açıklığa kavuşuyor.

X.com ile PayPal'i satın alarak, para transferi hizmeti sağlamaya başladı.

2002 yılında PayPal'ı 1,5 milyar dolara sattı. Bu satıştan 165 milyon dolar gelir elde etti.

Ve bu satışın ardından SpaceX, Tesla, SolarCity, Hyperloop ve Neuralink geldi.

Musk'ın başarılı çalışmalarının arkasında defalarca başarısız olmuş girişimlerinin tecrübesi yatıyor. Örnek olarak SpaceX'in patlayan roketlerinden bir tanesi Facebook'u yakından ilgilendiriyordu.

Mark Zuckerberg:Derin hayal kırıklığı yaşadım

Zuckerberg bir Afrika seyahatinde SpaceX roketinin patladığı haberini aldıktan sonra bu sözleri söylemişti.

Çünkü o patlayan SpaceX roketi, Facebook'un uydusunu taşıyordu.

Musk'ın serveti o gün bir anda 390 milyon dolar azalmıştı.

Bu Musk'ın yaşadığı ilk başarısızlık da değildi. Daha önce de roketleri patlamış ve hayal kırıklığı yaşamıştı.

Ancak yeniden kullanılabilir roketleri icat eden yine Elon Musk olmuştu.

Musk'ın şirketi SpaceX, 8 Temmuz 2024'te Türkiye'nin ilk yerli uydusu Türksat 6A'yı da uzaya fırlatmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Musk ile zaman zaman bir araya geliyor. Hatta New York'ta Türkevi'nde görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin kaleme aldığı "Daha adil bir dünya mümkün" kitabını Musk'a hediye etmişti.

Ve tüm bunların yanında ABD seçimlerinde Trump'a destek olan Musk, ABD'nin yeni kabinesine Hükümet Verimliliği Bakanı olarak giriş yaptı.

Musk ve Trump uzun vadede neler yaşar pek bilinmez ama Elon Musk'ın bugüne kadar kazandığı ünvanların yanına bakanlık da eklendi.

Bu süreci takip ederken ABD'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın yeni açılan @DOGE isimli X hesabı da radarımızda olacak.

Peki bu kadar büyük başarılara imza atan Musk'ın sırrı ne?

Belki de cevabı onun sürekli öğrenmeye açık olması, risk almaktan korkmaması ve insanlığa hizmet etme arzusunda yatıyor.

"Zamanınızın çoğunu yalnızca soru cevaplamak yerine, hangi soruları sormanız gerektiğine harcayın." Elon Musk

