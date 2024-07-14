Komplo teorilerinin en kolay alıcı bulduğu ülkede yaşıyoruz.

Türkiye'yi ya da dünyayı sarsan her olayda işin ucu

bir şekilde komplo teorilerine çıkartılmak isteniyor.

Durup dinlemek,

beklemek,

yaşananları anlamaya çalışmak maalesef kanımızda yok.

Komplo teorilerinin çekiciliğine karşı koyamıyoruz.

Hemen hüküm vermek ve

arkamıza yaslanmak en çok tercih ettiğimiz seçenek.

Bunu yapanlar bazen bir kıraathanedeki emekliler,

bazen berberdeki ya da sanayideki usta

bazen de kerli ferli koca profesörler, gazeteciler, yazarlar!

Eski başkan Donald Trump'a suikast girişimi

hem Amerika Birleşik Devletleri hem dünya gündemine oturdu.

Saldırının bir "tiyatro" olduğunu düşünenler de var

gerçekliğinden kuşku duymayanlar da.

KOMPLO TEORİLERİNİN ÇEKİCİLİĞİ

Suikast girişiminin tiyatro olduğunu düşünenler

kendi deyimleriyle "büyük resmi" görüp

buz dağının görünmeyenine odaklanıyor.

bunlar kendilerini "gerçeği bilen azınlık" olarak tanımlamakta.

Uzmanlara göre belirsizlik ve kargaşa insan zihnini rahatsız ediyor.

Bu hikâyeler insanların kedilerini daha güvende hissetmesine yardımcı oluyor,

düzen ve kontrol hissi sağlıyor.

Alıcısının çok olmasının nedeni de tam olarak bu.

Aman Allah'ım sosyal medyada

neler konuşuluyor neler!

"Seçimi kazanmak için kendini vurdurdu"

"FBI ve CIA arasında anlaşmazlık var"

"Kıyamet silahlarını test edecekler",

"İlluminati"

"uzaylılar" vs...

Komplo teorilerine olan ilgi ve inancın artması bize özel bir durum değil.

Dünya genelinde tablo aynı.

Özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla sadece daha görünür ve yayılır hale geldi.

LİDERLER VE 'SUİKAST GELENEKLERİ'

Suikast konusuna gelecek olarak tüm liderler gibi

ABD başkanları tarih boyunca suikast endişesiyle yaşadı.

Bundan sonra da yaşamaya devam edecekler gibi...

Öyle ki;

- Suikasta uğrayan ABD başkanlarından 4'ü öldü, 6'sı kurtuldu

- Eski ABD başkanlarından Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt,

Ronald Reagan, Gerald Ford, George W. Bush ve Donald Trump'a yönelik başarısız suikast girişimlerinde bulunuldu

- Eski başkanlar Abraham Lincoln, James Garfield, William MCKinley ve John F. Kennedy ise suikastlarda hayatını kaybetti.

Sözlerimi toparlayacak olursam

dünyada çok kritik gelişmeler yaşanmakta.

Ülke olarak iyi okuma yapmalı, komplo teorilerinden hızlıca yüz çevirmeli ve iyi hizalanmalıyız.

Eğer Trump seçilirse atacağı adımlara göre B planlarımız olmalı.

Mesela seçilirse:

ABD'nin PKK/PYD'ye desteğini kesecek mi yoksa artıracak mı?

Ortadoğu'da hangi adımları atacak?

Gazze konusunda ateşi daha da körükleyecek ya da en azından tarafsız mı kalacak?

Birde Ukrayna'yı Rusya'ya yem edecek mi?

Soru çok...

Allah'a emanet olun.