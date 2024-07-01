Nükleer silahlar

Ölümcül kitle imha silahları

Yapay zekânın ürettiği son model silahlar…

3. Dünya savaşına ne kadar yakın ya da uzak olduğumuzu bilmiyorum.

Ancak savaşın kapıda olduğu fikrinde neredeyse herkes hemfikir.

Peki olası senaryolara hazır mıyız?

Şair ve hekim Abdülhak Molla "Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salâh." diyor.

Yani "Şayet barış istiyorsan savaşa hazır ol."

Kuşkusuz ki savaş; dünyanın en acı gerçeklerinden biri fakat hazır değiliz.

Çünkü biz zaten hali hazırda savaştayız!

İçinde bulunduğumuz durum pek parlak değil.

Toplum olarak özümüzden uzaklaşmaya çoktan başladık.

Adaletli ve insaflı olmak,

hakkaniyet namına ne varsa yapmak varken

bambaşka bir yolu tercih etmeye başladık.

Kültürel ve ahlaki çöküntü hız kazanmaya başladı.

Daha bencil olmak moda oldu.

Beni ısırmayan yılan bin yaşasın demeyi tercih edenlerin sayısı artıyor.

Yardımlaşmayı afetten afete hatırlar olduk.

Toplumsal fay hatlarımızı daha kırılgan hale getirdik.

Birbirini aldatmak için fırsat kollayanlar çoğaldı.

Sattığımız ürünün fiyatını aşırı, ölçü dışı, çok fazla insafsızca artırdık.

ve en sonunda da düşman olduk.

Bu kibirli, gururlu, çalımlı,

kurumlu hatırı sayılır kesim duygularını şişelere doldurup bekliyorlar.

Biriktirdikleri şey barut tozundan başka bir şey değil.

Elbet bu en sonunda patlayacaklar.

Deprem olur olmaz kiralar arttıranlar bunlar

salgın hastalık olduğunda tıbbi malzeme fiyatlarını yükselten de bunlardı.

Güzelim ülkemizde sisli bir havanın verdiği hisse yakın bir ortam oluştu.

Havanın artık açması güneşin doğması, yüzümüzün gülmesi gerekli

Birbirimize güvenmemiz, hayati.

İncelik ve nezakete kapımızı tekrar açmalı.

Davranışları ölçülü, aklı başında, düşünceli ve ciddi insanlara tekrar dönüşmeli.

Birbirimizin gözüne tekrar iyilikle bakabilmeli.

Özümüz bu çünkü.

Savaşı seven ve savaşta mahir olan kimselere 'Cengâver' denir.

Türk Milleti ne savaştan kaçar, ne de barışa yüz çevirir.

Tarihimiz şanlı zaferlerle dolu.

Savaş deyince sıçrayan, ileri fırlayan, koşan bir milletiz.

Ancak bizi biz yapan duygu teçhizatını tekrar giyersek gerçek gücümüz ortaya çıkar.

Ulu ağaç ilelebet yaşa

Türkiye bir ağaç ise

hepimiz koca bir ağacın toprağa kök salmış her bir damarlarıyız.

Birbirimizi anlamaz, saygı duymaz ve sevmezsek odun olmaya mahkûmuz.

Ancak farklılıklarımızı anlar kişisel alanlarımıza inançlarımıza saygı duyarsak

birbirimizi aldatmaz ve güvenirsek dallı budaklı gövdesi yüksekliklere ulaşan,

sonsuza dek yaşayan bir ağaç oluruz.

Çünkü ağaç köklerinin sağlamlığı nispetinde sağlamdır…

Allah'a emanet olun.