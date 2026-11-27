Melih Altınok

Herkesle birlikte herkese karşı

Doğu Libya'daki askeri güçlerin komutanı Halife Hafter, 24 Kasım'da Ankara'ya indi. Havalimanında Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu tarafından karşılandı. Yanında oğulları Saddam, Halid ve Belkasım vardı.

Ertesi gün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın da katıldığı görüşmeden "yeni bir aşama" ifadesi çıktı.

Altı yıl önce Trablus kapılarına dayanan kuvvetlerini Türk SİHA'ları ve askerleri geri püskürtmüştü. Aynı adam şimdi, Erdoğan'ın 8-9 Aralık'ta Trablus'ta yapılacak Afrika-Türkiye zirvesine gitmesinden hemen önce ilk resmî ziyaretini gerçekleştiriyordu.

Hafter bir anlamda bükemediği eli sıktı. 2019-2020'de Türkiye'yi karşısına almış, sonra durmuştu. Doğu'daki parlamento, Yunanistan'ın "yok hükmünde" saydığı 2019 deniz yetki anlaşmasını ekim ayında onayladı. Atina'da hayal kırıklığı büyüdü. Yıllardır Hafter ve oğullarıyla göç, ekonomi ve sınır dosyaları üzerinden kapı aralamaya çalışanlar, Mısır ve BAE'nin eski müttefikinin bu kez Ankara'nın masasına oturduğunu gördü.

Bu ilk değil. Hafter'in biyografisi adeta hem herkesle birlikte hem de herkese karşı olmanın manifestosu gibi.

1943'te Ajdabiya'da doğdu. 1969'da Kral İdris'i deviren genç subaylardandı. Kaddafi'nin yanında yükseldi.

1973'te Sina'da Mısır'ın safında İsrail'e karşı savaştı.

1987'de Çad'da komutandı, esir düştü. Kaddafi esirleri inkâr edince karşı tarafa geçti. CIA destekli muhalefetin askerî kanadını yönetti, yirmi yıla yakın Virginia'da yaşadı, Amerikan vatandaşlığı aldı.

2011'de döndü. 2014'te Bingazi'deki İslamcı milislere karşı operasyon başlattı. Doğu'yu tuttu, Tobruk parlamentosu onu mareşal yaptı. 2019'da Trablus'a yürüdü. BAE, Mısır ve Rusya arkasındaydı. Türkiye ise BM'nin tanıdığı hükümetin yanında durdu. Ateşkes geldi, o hâlâ orada.

Rusya ile bağı daha derin. Trablus saldırısında Wagner paralı askerleri, uçaklar ve lojistik desteği sağladı. Suriye'deki üs kaybından sonra Libya'nın doğusu ve güneyi, Moskova için Afrika'ya açılan bir kapı hâline geldi.

22 Kasım'da Ukrayna, Bingazi limanında Rus korvetini batırdı, bir kargo gemisini de vurdu. Hafter'in kuvvetlerinden de kayıplar oldu. Ziyaretin hemen öncesinde yaşanan bu olay, Rusya'nın doğudaki varlığının Hafter için hem ne kadar kritik hem de ne kadar riskli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Batı ile ilişkisi ise hep pragmatik ve yarı açık kaldı. İtalya göç dosyası yüzünden kapısını çalıyor; Meloni ve bakanları Bingazi'ye gidiyor, Roma'da ağırlanıyor. Fransa da arada bir temas kuruyor. Aynı Batı, Rusya'nın Afrika koridoru hâline gelen doğuya karşı temkinli. Yunanistan'ın hayal kırıklığı da bu tablonun bir parçası. Atina Hafter'i denge unsuru olarak görürken, deniz anlaşmasının onaylanması ve Ankara'ya gidiş hesabı bozdu.

Zor bir coğrafyada yıllardır var olmayı başaran Hafter'in çok yetenekli olduğu ortada. Tahtı yok ama gücü var; kolay iş değil.