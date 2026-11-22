Melih Altınok

Başkasının kılıcını sallayanlar

AK Parti, Fon soruşturmasında atılan adımları anlattığı broşüründe şu bilgilere yer verdi:

Eski bakan, bakan yardımcısı, milletvekili, üst düzey bürokrat ve şirket yöneticileri hakkında işlem yapıldı.

Soruşturmada konum, unvan ve görev farkı gözetilmedi.

Hukuka aykırı kazanç ve usulsüz işlemler tüm yönleriyle inceleniyor.

500 şüpheli, 136 tutuklu, 285 adli kontrol kararı; 417 kişi ve 149 kurumun malvarlıkları hakkında el koyma ve dondurma kararı uygulandı.

Geçtiğimiz günlerde de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, 100 milyon TL'yi aşan bireysel kâr elde eden 108 kişinin listesi basında yer aldı.

Bunlar, sorunun yargı boyutu. Bir de ekonomi tarafı var.

Fon vurgunundan mağdur olan vatandaşlar, Ankara'da düzenledikleri eylemde yapılan ödemelerin yeterli olmadığını dile getirdiler. Kamuoyunun geniş bir kesimi de ödemeler yapılırken kamu kaynaklarının kullanılmamasını talep ediyor.

Piyasa dengesini bozmadan çözmek zor bir iş; şimdiden verilen zarar da ortada.

Siyaseti ve medyasıyla muhalefet de tam bu noktadan kanırtıyor; krizi derinleştirmeye çalışıyor.

Moody's sistemik risk görmediğini söylerken, kimi mahfillerde "umut" diye pazarlanan Ali Babacan böyle bir dönemde Merkez Bankası rezervleri üzerinden spekülasyon yapıyor.

Sonuçta muhalefette; ülke ekonomisi ne kadar zora girerse şanslarının o kadar artacağını düşünüyorlar. Şaşırtıcı değil.

Peki ya, fonzedelerin haklarını, dar gelirli vatandaşın cebini gözettiğini söyleyen, sureti haktan görünenlerin hedef saptırmalarına ne buyrulur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmasında meseleyi ayrıntılı şekilde ele alıyor. AK Parti tabanı da krizin siyasetteki bağlantılarını rezil rüsva ediyor.

O hâlde, ülkenin bir numarası olan bitenden habersizmiş gibi sosyal medyadan çığırtkanlık yapanlar, ortalığı velveleye verenler aslında kime sesleniyorlar?

Fon krizinin yaklaştığını görüp uyaran, ağustos sonunda piyasayı düzenlemek için Fon Rehberi'ni çıkaran ve faturayı ödemeye çalışan Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'e yüklenmelerinin sebebi ne?

Ya da 6 yıl önce görevinden ayrılan eski Hazine Bakanı Berat Albayrak'ı bugünkü meseleye dâhil etme çabalarının motivasyonu nedir?

Soruşturmada adı geçen Şahap Kavcıoğlu, Albayrak görevini bıraktıktan 4,5 ay sonra Merkez Bankası Başkanlığı'na atanmışken, kendi yazarlarını başka yere yamama telaşına düşenlerin amacı nedir?

Fon krizinde en etkili muhalefeti yürüten TİP Milletvekili Ahmet Şık bile "Bunu söyleyince insanlar kızıyorlar ama ben Erdoğan'ın ailesinin bu yolsuzluğun içinde olduğuna dair herhangi bir bilgiye erişemedim. Çok açık söylüyorum" derken bunlar işi nereye getirmeye çalışıyorlar?

Olan biteni yalnızca tık alma hevesiyle, popülizmle izah etmek mümkün mü?

Bu açıkça hedef saptırmak, soruşturmayı akamete uğratmak, bir şeylerin üstünü örtmek değil mi?