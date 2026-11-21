Melih Altınok

Belediye başkanları neden AK Parti’ye geçiyor?

2024 yerel seçimlerinin ardından CHP renklerine bürünen Türkiye haritası hızla değişiyor.

Aydın, Afyon, İzmir, Tekirdağ ve Antalya gibi büyükşehirlerin yanı sıra birçok ilçenin belediye başkanı CHP'den AK Parti'ye geçti. Şu ana kadar CHP'den gelen başkan sayısı 45'e ulaştı. Benzer geçişlerin devam edebileceği konuşuluyor.

Partilerinden ayrılan isimler geçiş gerekçelerini genellikle "daha iyi hizmet vermek", "huzurla çalışmak" ve "parti içindeki sorunlar" olarak ifade ediyorlar. Genel merkezden gelen taleplerin iş yapmalarını zorlaştırdığını, uzun süredir çözülemeyen sorunlar için bakanlıklar ve kamu kurumlarıyla işbirliği yapmak istediklerinde "hain" damgası yediklerini söylüyorlar.

Muhalefet ise bu süreci daha çok korku, menfaat ve siyasi baskı üzerinden okuyor. İktidarın organize bir yaklaşımla belediye başkanlarını hedef aldığı iddiası sıkça dile getiriliyor.

Ancak bu iddialar kamuoyunda somut ve ikna edici delillerle desteklenemiyor. Hadi geçiş yapanlar konuşmuyor diyelim. Peki, iddia edildiği gibi baskıya boyun eğmedikleri için soruşturmaya uğrayanlar neden çıkıp isim vermiyor? "Beni şu kişi tehdit etti, şunu teklif etti" diye kamuoyuna açıklamada bulunamazlar mı?

AK Parti rozeti takan CHP'li belediye başkanları da "yılların Reisçisi" gibi konuşuyor. Zoraki geçiş yaptığı iddia edilen birinin, karşı karşıya kalacağı mahalle baskısını savuşturmak için daha çekingen davranması beklenmez mi? Bu kadar rahat ve kararlı konuşmaları, iddia edilen baskı tezini daha da zayıflatıyor.

Aday gösterilirken "temiz" ve "güvenilir" olarak tanıtılan isimlerin daha sonra partilerinden ayrılması da ayrı bir tartışma konusu.

Özgür Özel'in, Cemil Tugay için "Sütte leke var onda yok" diyerek kefil olması bunun bir örneği. Özlem Çerçioğlu, Burcu Köksal ve Candan Yüceer gibi isimler de yıllardır partide görev yapan, defalarca milletvekili seçilmiş kemik CHP'liler.

Üstelik geçişler yalnızca CHP ile sınırlı değil. Yeniden Refah'tan 41, İyi Parti'den 12, DEM ve DEVA'dan 3'er, Demokrat Parti'den 2 belediye başkanı da partilerini bırakıp AK Parti'ye katıldı. Bağımsızlardan gelen sayı ise 7.

Bu tablo önümüzdeki yerel seçimlerde nasıl bir karşılık bulacak?

Muhalif seçmen daha da kenetlenip kendi adaylarına mı yönelecek?.. Yoksa belediye başkanlarının icraatıyla yaşam kalitelerinin yükseldiğini görüp yereldeki tercihini ideolojiden bağımsız mı yapacak? En azından bir dönemlik(!)

Şu ana kadar görünen, muhalefetin 2024 yerel seçimlerinde seçmenin ekonomik sıkıntılar üzerinden verdiği mesajı doğru okuyamadığı. Alışkanlıklarını terk edip örnek bir belediyecilik sergileyerek bu krediyi değerlendirme fırsatını kaçırdığı.

Geri kalan tartışmalar ise büyük ölçüde yorum ve iddia düzeyinde kalıyor.