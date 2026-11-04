Kemal Bey’i dinlerken

Aşağıdaki satırlarnun dün grup toplantısında yaptığı konuşmadan:Egemen güçler Osmanlı'yı batırdılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlet olmak zorundadır, bölgesinin en güçlü devleti olmak zorundadır.Bazen diyorlar ya, itiraz ediyorlar, "Mekke Anlaşması'na niye evet diyorsunuz?"Bölgenin dominant gücü, en önemli gücü, etkili gücü kim olacak? Türkiye Cumhuriyeti Devleti olacak. Bölgedeki ayrılan egemen güçleri görüyorsunuz, oradaki boşluğu da görüyorsunuz. O boşluk içerisindeçabasını göstermek zorundadır.Terör olayının bitmesiyle beraber iki büyük emperyal gücün Ortadoğu'dan çekilmesiyle beraber ortaya çıkan bir boşluk var. Kim dolduracak burayı?Dış politikayabakan Türk vatandaşlarının altına imza atacağı sözler değil mi?Peki ne oldu? Kılıçdaroğlu mu değişti dünya mı?İkisi de değil. Kemal Bey'in üzerindekiözgürleşti, o kadar.Ana muhalefeti sadece iktidar karşıtlığı, daha doğrusu Erdoğan nefreti üzerinden konumlanmaya itekleyen ve sonuçta ne uzayan ne de kısalan histeriden kurtuldu.Ziradirenmek kolay değil...gibi, ömrü AK Parti karşıtlığıyla geçmiş sembol bir isme bile arada muhalefetin yanlışlarını söylemeye başladığı içinyaftası yapıştıran birbahsediyoruz.Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 23 puan farkla kaybettiği hâlde sandık sonuçlarını kabul ettiği için kendisini ihanetle suçlayan bu kitleyedemişti. Sonra başına gelmeyen kalmadığı için, buteslim oldu, o ayrı konu.da ancak partinin genel başkanlığından bir kaset komplosuyla gönderildikten sonrakavuşmuştu.Evet, sıradavar.Partinin başına geldiğindegibi normal bir adım attığında başına gelenleri gördüğü için araziye hızla uyum sağladı.Sonrasındaysa film koptu,başladı.Eğer ömrümüz yeterse tıpkı diğerleri gibi onun ağzından da Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen, sağduyulu açıklamalar duyacağımıza emin olabilirsiniz.Peki bu kısırdöngü nasıl kırılır?Cevabı ortada... O koltukta otururken, muhalif seçmenin çaresizlikten beslenen nefretini umuda dönüştürmeyi göze alacak cesareti gösterebilmekte.Yani