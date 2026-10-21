Melih Altınok

Dün Libya’da, bugün Mekke’de ne işimiz var?

Yunanistan, Fransa ve İtalya ile birlikte İsrail'den GKRY'ye uzatılması planlanan denizaltı kablo projesi kapsamında askeri tatbikata hazırlanırken Libya'dan güzel haber geldi.

Libya Temsilciler Meclisi dün, Türkiye ile Deniz Yetki Alanları Anlaşması'nı oybirliğiyle onayladı.

Aynı saatlerde Mekke Ortak Savunma Anlaşması da Meclis'e sunuldu.

İlk gelişmeden başlayalım.

Türkiye-Libya deniz yetki alanları anlaşması; yalnızca GKRY ve Yunanistan ikilisinin değil, İsrail'in, Fransa'nın ve İtalya'nın Doğu Akdeniz'e çökme hedefine karşı güçlü bir cevap.

Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki egemenlik hakları ve enerji kaynakları üzerindeki tasarrufunu güçlendiren bu anlaşma, uzun bir mücadelenin sonucu.

Rakiplerimizin karşı duruşunu kastetmiyorum; meselenin bu boyutu zaten beklenen tepki. Ancak Türkiye, Rusya dâhil sahadaki pek çok aktörü karşısına almayı göze aldığında içeride de muhalefetin direnciyle karşılaştı.

2019'da imzalanan anlaşma, Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne askeri yardım etmek ve Hafter güçlerine karşı denge sağlamak amacıyla Meclis'e sunulan Libya tezkeresiyle desteklendi.

Temelleri o günlerde atılan Altılı Masa ittifakı ise "Libya çöllerinde Mehmetçiğin ne işi var?" edebiyatıyla tezkereye hayır oyu verdi.

Atatürk'ün sol gözünden yaralandığı Trablus cephesindeki fotoğraflarını kendilerine profil resmi yapan güya Kemalist kalemler de "Osmanlı hayalleri" diye ajitasyona başladılar.

Bereket versin durduramadılar.

Zira o gün galip gelselerdi, bugün Doğu Akdeniz'de kemik seslerinin yükseldiği mücadelede Türkiye elindeki en güçlü kozdan mahrum kalacaktı.

Ama geçmişte kalan bir şey yok.

Türkiye'nin çıkarlarını korumak üzere harekete geçtiği coğrafyalarda, her seferinde rakibimiz olan devletlerin işine yarayacak bir söylem tutturanlar yine aynı ezgiyi mırıldanıyor.

Bugünlerdeki nakaratlarının öznesi Mekke İttifakı.

Slogan atmak dışında söyleyecek bir şeyleri yok; itirazlarının altını dolduramadıkları için de "içeriğini bilmediğimiz anlaşmalar" sakızını çiğniyorlar.

Duyan da ortada bir sır var sanır. Oysa konuyu ciddiye alanlar, dün Meclis'e sunulan metnin içeriğini günlerdir tartışıyor. Okusalar öğrenirlerdi, sorsalar bilgi alırlardı.

Sadece açık muhalefet cephesi değil...

Seçimler öncesi Netanyahu haritalar yayınlayıp seçmenine, Türkiye'nin bölgedeki nüfuz mücadelesine karşı nasıl cevap verdiğini anlatıyor; Riyad'ı Ankara'ya kaptırmak üzere olduğunu gösteriyor.

"CeHaPe zihniyeti" kalıbını dillerinden düşürmeyenler ve iktidarı apar topar İsrail'e açıktan savaş açmadığı için pasif kalmakla eleştirenler de aynı safta. Ankara'yı dış politikasını İran'ın âli çıkarlarına göre belirlemediği için ABD emperyalizmini desteklemekle itham edenler de Mekke İttifakı'na karşı.

Maskeleri farklı olsa da aralarında bir fark yok.

Varsa söyleyin.

Yoksa gün gibi ortada olan bu gerçekleri reddetmenizin, zamanla sınanıp hata olduğu açığa çıkan geçmişteki yanlışlarınızı unutup tekrar etmenizin sebebi bizleri sinir etmek mi?

Öyleyse bir kahkaha patlatıp dağılalım.