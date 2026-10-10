Melih Altınok

Öz Laleler

Fon skandalı ortaya çıkar çıkmaz AK Parti cenahı tereddütsüz pozisyon aldı

İBB soruşturması başlayınca zanlıları sahiplenmek için sokakta polisle çatışanların aksine kimse adı geçen isimlere kefil olmadı; seçmeninden Cumhurbaşkanı'na kadar herkes "Bedelini ödeyecekler" dedi.

Failler cumhurbaşkanı adayı olsun diye imza kampanyası falan düzenlemeye kalkan da olmadı.

Hükümete yakın denilen medyada ilk günden itibaren konuyla ilgili yazılanlara, çizilenlere bakın. Yolsuzluk soruşturmasını savunmak için dişine tırnağına takan, "Canım başkanım, yediysen yedin, canın sağ olsun" diye destek tweet'i atmayan sanatçıların listesini yayınlayan "muhalif medyanın" tavrını akla getiren tek bir satır bulamazsınız.

Peki, muhalefet ne yaptı?

Evet, yıllardır ne yaptılarsa onu...

Yeni Parti Milletvekili Ümit Özlale'nin, fon soruşturmasında sırasının kendisine gelmesini bekleyenleri sevindiren manipülasyonu duruşlarını özetliyor.

Özlale, geçen gün eline tutuşturulan bir listeyi kamuoyuyla paylaştı. İki bakanın fondan milyonlar vurduğunu söyledi. Kendinden çok emindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da 12 Ekim Pazartesi'ye kadar sıralı tam listeyi paylaşması için süre bile verdi.

Bakanlar "Hodri meydan" dediler. Yalancının mumu yatsıya kadar yandı.

Çok değil, daha birkaç gün önce isim benzerliğinden ötürü fona para yatırdığı iftirasına uğrayan Özlale ise oralı bile değil

"Özür dilerim" diyeceğine Yunus Emre'den beyitler okuyor.

İnsanların itibarı çocuk oyuncağıymış gibi, "Sayın bakanın mağduriyetinin, bir günlük incinmesinin lafı olmaz. Kendisine reklam yapma fırsatı verdim" diyor.

Pes.

Durun, daha bitmedi...

İBB yolsuzluk soruşturmasında avukatlığa soyunup şimdi "yetim hakkından" bahseden ve Özlale'nin ipiyle kuyuya inip dezenformasyon yapan ilkesiz gazeteciler ifadeye davet edildiler ya...

Şimdi de başladılar, "Gazeteciler fon soruşturmasının üzerine gidiyor diye ifadeye çağrıldılar" sakızını çiğnemeye.

İşte size, yerel seçimlerde "Sütte leke var, bizimkilerde yok" diyerek aday gösterdikleri ne kadar belediye başkanı varsa AK Parti'ye geçen, çuval çuval inciri berbat eden liyakatsiz muhalefetin pürmelali.