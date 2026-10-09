Melih Altınok

Yemen çöllerine asker mi göndereceğiz?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün kimi çevrelerin dile getirdiği başlıktaki soruyla ilgili olarak net konuştu

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a hava savunma sistemi gibi konularda destek sağlayacağını vurgulayan Fidan şunları söyledi:

"Mekke Anlaşması'na taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman, savunması için yanında olursunuz. Bu saldırı anlaşması değil, savunma anlaşmasıdır. Türkiye başka bir ülke toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak."

Meseleyi ajitasyona boğmadan net sorular çerçevesinde tartışalım.

Husiler Babülmendep'i ne zaman kapattı?

Eylül 2026'ın başlarında. Yani Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında iki yıl önce başlayan, 19 Mart 2026'daki açık görüşmeyle devam eden ve nihayet 7 Ağustos 2026'da imzalanmasıyla sonuçlanan Mekke Anlaşması resmiyete dökülür dökülmez kapattılar.

Cevabın devamı da var... ABD ile saldırmazlık anlaşması yapıldıktan sonra.

Peki, Husilerin bu eyleminden kazanç elde edenler kimler?

Yalnızca Hürmüz'den sonra Babülmendep'in kapatılmasıyla pazarlık masasındaki ikinci kozu elde eden İran mı?

Hayır.

Hürmüz Boğazı'nda İran'la didişmesinin ardından Babülmendep'in de Suudi Arabistan'a kapatılmasıyla petrol ve diğer hayati emtia fiyatlarını speküle etme fırsatı bulan Trump, olup bitenden şüphesiz memnun.

Başka?

Hürmüz'ün kapalı olması, birincil gelir kaynağı petrol ve doğalgaz olan Rusya'nın da işine geliyor.

Zira Moskova'nın da Husilerle siyasi ve ticari ilişkileri iyi. BM'de arkalarında duruyor. 2024'te Husi heyeti Moskova'da ağırlandı. ABD Hazine Bakanlığı da Husi mali ağına bağlı kişilerin Rusya'dan on milyonlarca dolarlık silah ve hassas malzeme aldığını açıkladı.

Çin'in de bir sıkıntısı yok.

Açık kaynaklara göre 2021-2025 arasında Husilere giden sevkiyatlarda ele geçirilen malzemelerin yaklaşık yüzde 35'i Çin menşeli. İran menşeli pay ise yüzde 21 civarında. Çoğu çift kullanımlı parça: Güdüm, dron bileşeni.

Ve elbette Hürmüz'den sonra Kızıldeniz'de de bölgedeki tüm düşmanları ve rakipleri mali ve askeri açıdan sıkışan İsrail...

Babülmendep'deki krizin ceremesini çekenler ise ortada:

Husileri gösterip İbrahim Anlaşmalarına razı edilmek istenen Suudi Arabistan ve bölgedeki diğer petrol ihraç eden devletler.

Bir de petrol ithalatçısı olan, tedarik zincirinin kırılmasının bedelini enflasyonla ödeyen Türkiye ve Avrupa devletleri.

Bu nasıl iştir ki, İran savaşı sırasında Tel Aviv'e roket salladığı için Müslümanların sempatisini kazanan Husilerin Babülmendep'i kapatması aynı anda ABD'nin, İran'ın, Rusya'nın, Çin'in ve derken İsrail'in işine yarıyor?

Ortaya çıkan bu tablo neyi gösteriyor?

Trump yönetimi bölgeden çekilirken Türkiye'nin oluşan boşluğu yönetmek için yaptığı Mekke Anlaşması hamlesinden rahatsız olanların meselesi, ABD ya da İsrail karşıtlığı ya da "Müslüman kanı dökülmesin" hassasiyeti falan değil.