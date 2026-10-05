Melih Altınok

Uğraşacak başka iş mi bulamadınız?

Fon skandalının tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'deki performansıyla göz doldurduğu, Türkiye'nin yıldızının parladığı, Netanyahu'nun ise rezil olduğu, İsrail'in alçak alçak süründüğü bir süreçte patlaması haliyle kafalarda soru işareti yaratıyor.

Yerinde bir şüphe.

Dün Senatör Bernie Sanders'ın "İsrail yanlısı lobi, ABD ara seçimlerinde Netanyahu karşıtlarını engellemek için 233 milyon dolar harcamayı planlıyor" sözlerini aktarmıştım.

İsrail'in birinci tehdit saydığı Türkiye'deki faaliyetleri için kesenin ağzını açmaması düşünülemez.

Ege'den Kafkaslara kadar beşinci kol faaliyeti yürüten Tel Aviv, Türkiye'yi boş bırakacak değil ya.

Peki, bu güçlü olasılık, bu yakın ulusal tehdit, aile boyu refaha ermiş Fatma Betül Sayan Kaya'nın hiç mi umurunda değil?

Bakan olduğu halde Rotterdam'daki Büyükelçiliğimize girerken polis köpekleri üzerine salındığında, Türkiye'nin nasıl bir kuşatma altında olduğunu anlamadı mı da hâlâ milyonlarına milyonlar katmanın derdinde...

Gazetecileri arayıp "ailecek ağlıyoruz" diyeceğine önce bunun cevabını versin.

Fon soruşturmasında oğlunun adı geçen Hayati Yazıcı'ya ne buyurulur?

Yargı süreci devam ediyor. Hukuk, iddiaları soruşturuyor. Neticeyi göreceğiz.

Ancak gazetelerde yer alan haberlere göre oğlunun varlık yönetim şirketi varmış. Yani bankaların vatandaşlardan alamadığı borçları satın alıp tahsil ediyormuş.

Elbette eylemlerin sorumluluğu şahıslarındır. Ne var ki Hayati Bey, "Oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur. Oğlumun işlerinin legal ve ahlaki olduğuna kefilim" dediği için sormak hakkımız.

Rahmetli Alev Alatlı'nın "bir işin legal olması, ahlaki olduğunu göstermez" önermesini hatırlar mısınız?

İktidar üyesi bir siyasetçinin, "Dar gelirli vatandaş ekonomik sıkıntı içindeyken, kara bulut gibi üzerlerine çöken bankaların tahsildarlığına soyunmak, pozisyonum gereği ailemize yakışmaz" demesi gerekmez mi?

Evet, İBB yolsuzluk davası başlayınca zanlıları savunmak için sokağa dökülenler, hırsızlıkla suçlananların avukatlığına soyunan sözüm ona muhalif medya bu işin üzerinde durmasa da fondan milyarlarca lirayı yurt dışına kaçıranlar arasında her siyasi çevreden isim var.

Ama muhalefetin bu ikiyüzlülüğü de Türkiye'nin düşmanlarının uyumaması da sorularımızı boşa düşürmüyor.

Kerli ferli adamlar, okumuş, kariyer yapmış, kül yutmaz kadınlar, nasıl olur da operasyonlara bu kadar teşne olurlar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan hem dışarıda hem içeride hassas bir denge gözetip tüm yükü omuzlamışken, ateş çemberinde yürürken, siyasetten bürokrasiye kişisel bekalarının derdine düşenler, ülkenin ekonomisini ve geleceğini teferruat görenler ayrımsız şekilde hukuk önünde hesap vermeli, Türkiye'nin yakasından düşmeliler.