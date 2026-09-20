Melih Altınok

Yanılmışım, ceza çözümdür

Dün sabah.com.tr'de güzel bir haber başlığı vardı:

"Amasya'da yaya geçidinde yol verme denemesi başarısızlıkla sonuçlandı."

Evet, bir kamyonet yaya geçidinde bekleyen kadına yol vermek için durunca olanlar oluyor. Arkadan gelen araç kamyonete bindiriyor. Kadın telaşla koşarak yolun karşısına geçiyor.

Yaya bu kez şanslı. Geçtiğimiz gün haberlerde izlediğimiz gibi olmuyor, çok şükür diğer şeritten süratle gelen bir araç yok. Cana değil mala geliyor.

Kamera kaydında kazanın sonrasını göremiyoruz. Ama devamını tahmin edebiliriz.

Muhtemelen, yüzde yüz kusurlu olan arkadaki araç sürücüsü, yaya geçidi tabelasını ve caddedeki çizgileri fark ederek kadına yol veren, doğru bir iş yapan sürücüyü paylamıştır:

"Öyle aniden durulur mu?" Nereden mi biliyorum?

Cevap veriyorum:

1- Bugüne kadar sosyal medyada ve haberlerde izlediğimiz kaza sonrası kusurlu tarafın galebe çaldığı kavga görüntülerinden.

2- Haberin altına yapılan yorumlardan; ki bu olayda ve benzerlerinde çoğunluk, haklı olan tarafı eleştiriyor.

3- Trafikte şahit olduklarımdan. Artık yayaya yol verirken acaba zavallının hayatıyla mı oynuyorum diye korkuyorum.

Altını çiziyorum...

Eleştirim trafikte kurallara uyulmaması falan değil. Meselemiz artık, kurala uyulmasının mağduriyet yaratması. Yaya geçidinden geçerken, yayaya yol verirken hayatınızın tehlikeye girmesi...

Dünyanın her yerinde geçerli olan, bilmeseniz bile asgari mantıkla akıl edebileceğiniz en basit kurallar hakkında bile mutabakata varamadığımız açık.

Örneğin, artık ülkemizde trafik İngiltere'de olduğu gibi soldan akıyor. Çıkın otoyola görün. En soldaki sollama şeridi 60-70 km hızla giden şoförlerin işgalinde. Ya "Bununla mı uğraşacağım" deyip sağ şeritten sollayıp kendinizin ve başkalarının hayatını tehlikeye atacaksınız, trafiğin anasını ağlatacaksınız ya da kurala uyup yol isteyerek küfür yiyeceksiniz.

Sorunun "eğitim şart" diyerek çözülemeyeceği ortada.

Türkiye'de trafiğin sağdan aktığının, kokoreççi görünce dörtlümüzü yakmanın bize aracımızı yol ortasına park etme hakkı tanımadığının nesini öğreteceksin.

Ters yönde ilerleyip geçiş hakkının kendisinde olduğuna "inanana" ve bu "hakkını" kendisine yol veren sürücüyle kavga edecek kadar hararetle savunana eğitim ne yapsın?

Kayıtlara geçsin...

Şimdiye kadar ilkesel olarak cezanın çözüm olmadığını savunuyordum; artık cezanın bal gibi işe yaradığını, hatta başka bir yol olmadığını düşünüyorum.

Çünkü trafik cezalarının ağırlaştırılmasının ardından trafikte kaynak yapıp sırasını bekleyenlerin hakkına girenlerin, deli danalar gibi milletin aracını yumruklayanların, makas atanların vs. azaldığını görüyoruz.

Muhalefetin popülist vekilleri şimdiden trafik cezası affı diye gevelemeye başladılar. Umarım iktidar da seçim öncesi bu yanlışa ortak olmaz.