Melih Altınok

Twitleri ikiye katladılar

CHP'li gazeteciler partilerindeki huzursuzluktan ötürü olmalı, çok agresifler.

Kimisinin planları, hayalleri suya düşmüştür. Kimisinin ise yarası vardır. Kılıçdaroğlu ekibi her gün Özel döneminde CHP'li gazetecilere ödenen paraların kayıtlarını isim isim paylaşıyor. Yılmaz Özdil "Bana da para teklif ettiler" diyerek teyit ediyor.

Sebepler farklı olabilir ama sonuç hazin.

Rastlamışsınızdır, geçenlerde bir tanesi haber sunarken krize girip kendi kendine konuşmaya başladı. Sinirini Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan çıkarttı:

"Bir katili cumhurbaşkanı yaptığınızda bir katili herkesin alkışlayacağı bir milletten oluşmuyor. Öyle kravat takınca iki teröriste saygı duyduramazsınız. Burası başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir devlet!"

Bir başkası ise medyadaki meslektaşlarına "Bundan böyle CHP'nin adını bile anmayalım, nasıl küçük partiler hakkında her bir şey yazmıyorsak CHP'yi de o kadar görelim" tavsiyesinde bulunuyordu.

Sadece CHP'li gazeteciler mi?

Firari FETÖ'cüler de cephede.

CHP'li Atilla Sertel dün bir tanesini şu sözlerle ifşa ediyordu: "FETÖ'cü kaçak hainin (Cevheri Güven) bu konuşmasını dinleyin. CHP'yi yok etmeye and içmiş, Mustafa Kemal Atatürk düşmanı bu FETÖ'cü kaçkın, Özgür Özel ve arkadaşlarına öğütler veriyor. Yeni Parti içinde konumlananların dikkatine sunarım. Umarım bu FETÖ'cülere gerekli yanıtı vereceklerdir."

Sertel'in paylaştığı videoyu açtım. Bahsettiği kişi Yeni Parti'ye başarması için şöyle taktik veriyordu:

"Özgür Özeller için artık Cumhuriyet Halk Partisi artık ana muhalefet partisi özelliğini kaybetmiş, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yok olup gidecek bir parti. Artık bütün gündemlerinden çıkmalı, adlarını bile anmamalılar bütün bu CHP kadrosu. Odaklanmaları gereken şey ne? İktidar. Odaklanmaları gereken şey halk. Artık CHP defteri tamamen kapanmış olmalı. CHP unutulup yok edilip gidecek partilerden biri olmalı. Tıpkı ANAP gibi, tıpkı Doğru Yol Partisi gibi..."

On binlerce firari FETÖ'cünün Türkiye'ye dönebilmek için tek şansları Erdoğan'ın devrilmesi. 7/24 mesailerini bu işe harcıyorlar. Bu kez tek umutları da Kılıçdaroğlu'nun CHP'si değil, Özel-İmamoğlu ikilisinin Yeni Partisi.

İmamoğlu'na stepne olacak ana muhalefet liderliği, Özel için ilk aşamada yeterli ama bu hedef ipini İsrail'in devraldığı FETÖ'yü artık kesmez; sahipleri iktidar istiyor.

Twitleri ikiye katlamaları, trollerini Yeni Parti'yi eleştirenlerin üzerine salmaları bu yüzden.