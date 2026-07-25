Melih Altınok

Partimiz klimalıdır

CHP'den ayrılan 91 Milletvekili dün yeni partilerini resmen ilan ettiler. Adı da Yeni Parti.

Aklınız, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'ne gitmesin. Yeni'nin açılımı, yol'un Y'si, Ekrem'in E'si, Netflix'in N'si, İmamoğlu'nun İ'si falan değil. Bildiniz yeni işte; sıfat.

Genç Parti, İyi Parti, Doğru Parti, Güzel Parti (şaka yapmıyorum, var) gibi düşünün. Aslında Son Parti de fena olmazmış ya.

Yeni Parti'nin sloganı da "kreatif": "Özgür Türkiye Özgür gelecek." "Ali Şen Başkan Fenerbahçe Şampiyon" misali.

Hep söylüyorum, Uzan Genç Parti mitinglerinde tavuk döner yerine et döner dağıtsaydı barajı aşardı ama Özel'in daha fazla bir şey yapmasına, derinlemesine kafa yormasına, ülkedeki sorunlara dair plan program önermesine de gerek yok.

Plan herkesin malumu. Ekrem Başkana parti lazım; hele bir çıksın içeriden, bak nasıl özgürleştirecek Türkiye'yi!

Öte yandan Özel'in X hesabının fonuna Atatürk resmi koymuş, yanına da traktör; yetmez mi? Malumunuz Özgür Bey traktör seviyor. Seçim sonrası, "her köylüye traktör vereceğiz" vaadi sorulunca "çarpıcı olsun diye öylesine söyleyiverdim" demişliği bile var.

Bunun üzerine Yeni Parti'nin duyurusunun ardından, tıpkı Atatürk'ün 86 yıl önce yaptığı gibi Hacı Bayram Veli Camii'nde Cuma da kıldı. Gerçi Birinci Meclis'e doğru yürürken yanında Ankara Müftüsü yoktu, Mustafa Sarıgül vardı, o da tuttu kendilerini yuhalayan bir esnafı tekmeledi ama olsun...

Başka?

Özel'in kurmayları da boş durmuyor tabii. Yakında "CHP camileri ahıra çevirdi" derslerse şaşırmayacağımız yeni Yeni Partili gazetecilere bakacak olursak, beyin ekibi de partinin ilanı için 24 Temmuz'un doğru gün olup olmadığını astrologlara dahi sormuşlar.

Deniz Zeyrek astrologların da "evet doğru zaman" diye onay verdiklerini söylüyor.

Zeyrek başka şeyler de duymuş. Demirtaş'cı DEM seçmeni de Yeni Parti'ye meyilliymiş:

"DEM Parti'ye küsen, Demirtaş'ı destekleyen insanlar da Özgür Özel'in arkasından gidebilir gibi yorumlar duydum. Bunu Kürt siyasi hareketinin önemli isimlerinden duydum" diyor.

Ama asıl bombayı sonda patlatıyor. Özgür Özel'in hikayesini Erdoğan'a benzediğini söylüyor? Pardon Deniz, Erdoğan'a hikayesi benzeyen İmamoğlu değil miydi, öyle dediğinizi hatırlıyorum.

Evet, derler... Orhan Veli'nin dediği gibi kuşlar bu yalanı her bahar söylerler.

Gülmüyorum, muhalif seçmenin sıkışmışlığını anlıyorum. Ne var ki bu çaresizlik, önlerine koyulan her yemeğe çala kaşık saldırmalarını da kaçınılmaz kılmıyor. Çünkü her seferinde pişmanlık yaşandığını yine en çok kendileri dile getiriyor.

Görmek zor değil ki, bu kez de kanaatlerini oluştururken referans aldıkları isimler, Yeni Parti'ye kefil olan yine aynı kadro.

Deprem zamanı kendilerine "Devlet mevlet yok ahbap var, Elinizde avcunuzda ne varsa Haluk'a verin" tavsiyesi verip mahkemede "vallahi biz beş kuruş vermedik, enayi miyiz" diye savunma yapanlar... Fatih Portakal'ından Ruşen Çakır'a, Atena Gökhan'ından Fatih Altaylı'sına...

Zararları yalnızca kendilerine olsa bizi ilgilendirmez der, işimize bakarız da... Lokanta önündeki çığırtkanlar misali "Partimiz klimalıdır"dan hallice vaatlerde bulunan ciddiyetsizliğin ve vasatlığın peşine takılmak, iktidarı denetleyecek en önemli mekanizmayı, ana muhalefeti felç ediyor.