Melih Altınok

Trump neden uçak değiştirdi?

Başkan Donald Trump'ın "Erdoğan olmasa katılmazdım" diyerek NATO zirvesi için Türkiye'ye gelmesi en çok kimi rahatsız etmiştir?

Say say bitmez...

Ama ilk sırada Gazze kasabının yer aldığına şüphe yok.

Zaten zirve süresince F-35'ler ve CAATSA yaptırımları konusunda olumlu açıklamaların önünü almak için çırpındı. Trump'ın ülkesine dönmesinin ardından ABD'ye uçup lobi faaliyetlerine başlayacaklarını da ilan etti.

Siyonistlerin kontrolündeki küresel medya da boş durmadı. Katar'ın hediye ettiği uçakla Türkiye'ye gelen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilk karşılaşmasında uçağından bahseden Trump'a karşı psikolojik harekata başladılar.

Trump'ın Türkiye'den ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı şu açıklama, İsrail'in aparatları aracılığıyla içine kuşku düşürmeyi başardıklarının kanıtı:

"Ben onların (İran'ın) her listesindeyim. Bu sabah gördüm. Tek tek bütün listelerindeyim. Şimdiye kadar sanırım biraz şanslıydım ama bu çok uzun sürmeyebilir.'

İşte Trump'ın eski makam uçağının alelacele Ankara'ya getirilmesinin ve Başkanın Katar'ın hediye ettiği uçak yerine başkanlık uçağıyla ABD'ye dönmesinin sebebi de bu. Hatta İran'a karşı saldırı emri vermesinin de...

Bu benim iddiam değil. Wall Street Journal, Katar uçağının güvenlik eksikliklerinin olduğu ve İran'ın Trump'a karşı bir suikast yapabileceğine dair istihbaratın İsrail kaynaklı olduğunu açıkça yazdı.

Nitekim dün ABD Adalet Bakanlığı da Başkan Trump'ın NATO Zirvesi dönüşünde Katar'ın hediye ettiği 400 milyon dolarlık yeni uçak yerine eski Air Force One'ı kullanmasıyla ilgili güvenlik endişelerini haberleştiren New York Times muhabirlerine mahkeme celbi gönderdi. FBI Direktörü Kash Patel ve üst düzey yetkililer, Beyaz Saray'daki gizli toplantının ardından evlerine celp giden 4 gazeteciden, federal büyük jüri önünde kaynaklarını açıklamalarını istiyorlar.

Evet, Allah tuzaklarını başlarına geçirdi; başaramadılar. Türkiye son yılların en büyük organizasyonun altından layıkıyla kalktı. Ancak Siyonistlerin kontrolündeki küresel medya deyince aklınıza sadece New York Times ve ABD'dekiler gelmesin.

Tüm yabancı katılımcıların başarılı geçtiğini teyit ettiği NATO zirvesine kılçık atmak için "Trump komşumuz İran'ı vurma kararını Türkiye'de verdi" diyerek Ankara'yı hedef gösteren yerli malı aparatları unutmayın.

"İslamcı" pozları kesmeleri, sureti haktan görünmeleri kafanızı karıştırmasın. Onları Netanyahu'dan çok, bir şekilde Gazze'de ateşkesi sağlayan Trump'a çakmalarından rahatça tanıyabilirsiniz.