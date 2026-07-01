Paşinyan’dan Netanyahu’ya soğuk duş

ABD Başkanı Trump'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa katılmazdım" dediği Türkiye'deki NATO zirvesi İsrail'in tek gündemi.

Erdoğan'ı Trump'a şikâyet edeceğini açıklayarak seçimler öncesi içeride alay konusu olan Netanyahu'nun "dâhiyane" dış politika hamlesi de Kafkaslar'da duvara tosladı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Netanyahu hükümetinin 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıma kararını elinin tersiyle itti. Şunları söyledi:

"Bir yanıt verme ihtiyacı duymuyoruz. Bu meselenin siyasi bir silah haline getirilmesi sürecine ortak olmanın Ermenistan Cumhuriyeti'nin çıkarlarına ters düştüğüne inanıyoruz."

Bu bir ilk. Daha önce Ermenistan'ın "Soykırımı tanıyacağız" diyen bir devlete "Gölge etme başka ihsan istemez" dediğini hatırlıyor musunuz?

Pek çok kez yazdım... Paşinyan, nefret diasporasının gölgesinden çıkamadığı için üzerinde ot bitmeyen Ermenistan'ın tek kurtuluşu. Karabağ defterinin kapandığını söyleyebilecek kadar özgüvenli bir siyasetçiden bahsediyoruz. Bölgesel ve küresel dengeleri gözeterek Ermenistan'ın dünyayla bağlarını kurmaya çalışıyor. Kazananları, kaybedenleri görüyor.

Bu perspektife sahip birinin, tarihin son soykırımcısıyla yan yana gelmemeye özen göstermesi de şaşırtıcı değil.

Bakalım Ermenistan'dan gelen tokat gibi cevabın ardından İsrail parlamentosu, Netanyahu'nun soykırım kararı onaylayacak mı?

Netanyahu giderayak İsrail'den geriye kalan imaj kırıntılarını da süpürüyor.

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AVRUPA, RUSYA'YA NE ZAMAN SALDIRACAK?

Putin yabancı gazetecilerle yaptığı toplantıda "Avrupa'ya saldıracak mısınız?" sorusuna tek cümlelik ama vurucu bir yanıt verdi:

"Üzücü olmasa komik olabilirdi."

Putin konuşmasının devamında da uzatmadı. Tehdidi gündeme getiren politikacıların sadece "saçmalamadığını", aynı zamanda "provokasyon ve dezenformasyon" yaptığını söyledi. Avrupalılara da şöyle seslendi:

"Rus saldırılarından korkan kendine neden diye sormalı."

Maruldan daha az dayanabilen beceriksiz yöneticileri yüzünden kışın gazsız kalıp donan, yazın da klimasızlıktan kırılan Avrupalılarda sorgulayacak hâl mi kaldı?

Sabah akşam televizyonlarda, gazetelerde Rus işgaliyle korkutuluyorlar. Google'a "Putin'in Avrupa'ya gizli saldırı planı" yazın, önünüze yüzlerce sayfa haber, analiz çıkacak.

Bu kadar yoğun bir Putin tehdidi propagandasının tek bir anlamı olabilir. Evet, Rusya'ya saldıracaklar. Tüm çabaları, hazırlıkları bu yönde.

Erdoğan olmasa ve ABD'de Trump seçilmese NATO'yu da bu işe dâhil edeceklerdi, ama Ukrayna'da saplanıp kaldılar.