Özel-Demirtaş flörtü nereye evrilir?

Özgür Özel, "Bir değil iki parti kuracağız" diyor. Parti çevrelerinde konuşulan senaryoya göre, Özel hem yeni bir parti kuracak hem de seçime girme yeterliliği olan bir partiyle anlaşacak. Daha sonra iki parti birleşecek.

Ancak o gün gelmemiş olacak ki hâlâ somut bir girişim göremedik. Özel, Meclis'te CHP adına grup toplantıları yapmaya devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nu protesto edip CHP'den ayrılanlara "gitmeyin" diyor.

Bu muğlaklık da kafaları karıştırıyor.

Son olarak partiden istifa eden İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay yaptığı açıklamada, Özel'in kendisine "Eline sağlık. Bunlar bunu hak ediyor" dediğini aktarmıştı.

Özel ise bu istifaya rızası olmadığını, hâlen görüşünün Tugay'ın CHP'ye dönmesi yolunda olduğunu söylemişti.

Özel dün nihayet çıkacakları "yolculuğa" dair ilk ciddi mesajı Diyarbakır ziyaretinde verdi.

Tahir Elçi'nin öldürüldüğü 4 Ayaklı Minare önünde yaptığı konuşmada, DEM'le birlikte kayyum mağduru olduklarını ve Diyarbakır'a "yön, yol sormaya" geldiğini söyledi.

"Herkes şundan emin olsun ki; yol cümleden uludur, yol cümlemizden uludur, yol yolcudan da uludur. Önemli olan doğru yolda olmaktır" diyen Özel, Diyarbakırlılara Edirne'den Demirtaş'ın selamını getirdiğini söyledi.

Bildiğiniz üzere bugünlerde Demirtaş ile Özel'in arasından su sızmıyor. Demirtaş birkaç gün önce de doğrudan Özel'e selam çakmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu bir TV röportajında Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması için verdiği evet oyundan pişman olmadığını söyleyince Edirne'den cevap gecikmemişti. Ortada herhangi bir başvuru olmamasına karşın Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun olası ziyaretini kabul etmeyeceğini ilan etmişti.

Demirtaş, cezaevinden yazdığı son mektupta da ana muhalefet lideri olarak Kılıçdaroğlu'nun değil Özgür Özel'in adını anarak tavrını pekiştirdi.

DEM Parti de Demirtaş gibi CHP'deki tartışmada Özel'in yanında.

Bu flört nereye evrilir bilinmez ama şu tek gündemi malum süreç olan Öcalan'ın, İmralı'ya heyet göndermeyen Özel'e yönelik özel bir beklentisinin olduğunu sanmıyorum. Röportajlarına bakılırsa, Kandil'dekiler de Milli Takım geyikleriyle bile CHP'nin akıbetinden çok ilgileniyorlar.

MHP'nin ve AK Parti'nin yasama yılı sonuna yetiştirilmesi için bastırdığı yasal düzenlemeler tartışılmaya başladığında saflar daha da netleşecek. Özel'in Kürt sokağıyla ilişkisini Demirtaş'la muhabbeti üzerinden yürütmesi mümkün olmayacak.

Önümüzdeki günlerde Kemal Bey'in de süreçle renk vereceğini göreceğiz.