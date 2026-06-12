Kemal Bey, CHP’yi adım adım geri alıyor

CHP'deki iç savaş karşılıklı hamlelerle devam ediyor.

Salı günü grup konuşmasını iptal edip Meclis cephesini Özgür Özel'e bırakan ve Genel Merkez'e çekilen Kılıçdaroğlu, çarşamba günü karşı saldırıya geçti. Özel'e yakın 9 milletvekilini haklarındaki hukuki ithamları gerekçe göstererek kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Özel kliğinin cevabı ise dünkü Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde geldi. Yapılan bilgilendirmede, "Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan kararıyla göreve döndürülen Parti Meclisi'nin 57 üyesinden 28'i istifa etti" denildi.

İstifa edenler arasında Özgür Karabat, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba gibi, bir gün önce ihraç için YDK'ya sevk edilen isimler de yer alıyor.

Bu gelişmenin ardından Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan PM, 30 kişiyle yapıldı. Listede kriz boyunca "orta yolcu" olmakla eleştirilen Oğuz Kaan Salıcı gibi isimlerin de bulunması, bazılarının artık net taraf seçtiğini gösteriyor.

Özel ve destekçileri, CHP Tüzüğü'ne göre PM üye sayısının 3'te 2'si olan 40'ın altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesinin zorunlu olduğunu söylüyorlar. İstifalarla bu durumun ortaya çıktığını savunuyorlar.

Genel Merkez ise Bölge Adliye Mahkemesi'nin 21 Mayıs 2026 tarihli mutlak butlan kararının henüz kesinleşmediğini, Yargıtay onayı olmadan kurultay yapılmasının hukuken mümkün olmadığını hatırlatıyor.

Mahkemenin kararında, "Tebliğden itibaren 2 hafta içinde Yargıtay'a temyiz yolu açıktır" deniyordu. İşin garip tarafı, Özel tarafı temyiz başvurusu yaparak süreci kendisi uzatmış oldu. Oysa temyiz yapılmasaydı karar kendiliğinden kesinleşecek ve Kılıçdaroğlu da kurultay sürecini hızlandırmak zorunda kalacaktı.

Özel'in son PM hamlesiyle tabana "Yeni partiye mecbur kaldık" mesajı vermek istediği şeklindeki yorumlara da katılmıyorum.

Zira krizin başından beri refleksi davranan Özel ve arkadaşlarından bir stratejileri olduğunu düşündürecek herhangi bir adım görmedik.

Özel işlerin yoluna gireceği umudunu baştan kaybetti. Meclis grubundaki programını iptal edecek kadar soğukkanlı davranan rakibinin peşi sıra sürükleniyor.

Butlanın ertesi günü kendisini yeniden grup başkanı seçtirerek mahkemenin kararını tanıyan da kendisiydi; butlanın yok hükmünde olduğunu söyleyip "Genel Merkez'i bırakmayacağız" diyen ve sonra "baba ocağını" terk eden de... Bir yandan mahkeme kararını tanımadığını ilan ederken diğer yandan aynı kararın temyiz yolunu kullanarak süreci uzatan da yine kendisi.

Rubicon'u çoktan geçen Kılıçdaroğlu ise soğukkanlılığını kaybetmeden, ihraç taleplerinden PM'yi konsolide etmeye, orta yolcuları yanına çekmekten hukuki süreci lehine çevirmeye kadar attığı her adımla CHP'yi adım adım geri alıyor.