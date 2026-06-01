CHP’de kimin elinde ne koz var?

CHP fiilen iki parça. Özel ekibi, mahkeme kararını tanımadıklarını belirterek Meclis'i "alternatif merkez" haline getirmeye çalışıyor. Genel merkezi tahkim eden Kılıçdaroğlu'nun hedefi ise Özel'in Meclis'teki etkinliğini kırmak.

Bayramın ilk günü Genel Merkez önünde birbirlerine giren taraflar, bayramın son günü de Ankara'da aynı saatte yaptıkları mitinglerde gövde gösterisi yaptılar. Birbirlerini FETÖ'cülükle, hırsızlıkla, işbirlikçilikle suçladılar.

Özel'in dünkü hamlesi ise TBMM'de CHP Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) toplamak oldu.

Grup toplantısının salı günü yapılıp yapılmayacağı, Kılıçdaroğlu'nun grup başkanlığı iptal talebine karşı alınacak tavır ve paralel örgütlenme adımları da bu haftaki ana gündemleri olacak.

Peki, Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatıyla bundan sonra neler yapabilir? Özgür Özel parti içi muhalefette kalabilir mi, yoksa bu yol yeni bir partiye mi çıkar?

CHP tüzüğüne göre Genel Başkan, parti örgütünün en üst yöneticisi. MYK'yı yeniden yapılandırma, PM'yi kontrol etme, disiplin soruşturması açma ve il/ ilçe örgütlerini "disipline aykırılık" gerekçesiyle görevden alma yetkisi elinde.

Kılıçdaroğlu'nun Özel'in Grup Başkanı seçildiği toplantının iptali için TBMM Başkanlığı'na dilekçe vermesi gidişat hakkında ipucu veriyor. Meclis grubunu da merkeze bağlama girişimi, Kılıçdaroğlu'nun parti içi iktidarını paylaşmama konusunda kararlı olacağının işareti. İl örgütleri üzerinden miting yapan Özel'e karşı örgüt kapatma veya kayyum atama da mümkün; MYK'nın 2/3'lük onayı yeterli.

Özel'in ise TBMM Grup Başkanı sıfatı hâlâ güçlü bir dayanak.

Milletvekillerini mobilize etme, grup toplantısı düzenleme ve medya üzerinden kamuoyu oluşturma imkânı var. Buna büyükşehir belediye başkanlarının ve taban mitinglerinin desteği de eklenebilir.

Ancak ihraç riski yüksek; ihraç otomatik olarak grup görevini de düşürür. Taban desteği, kurultay çağrısı ve hukuki itirazlar ana silahları. Yine de Kılıçdaroğlu'nun örgütsel üstünlüğü karşısında daralıyor.

Bu süreç klasik "seçilmiş-atanmış" kavgasını aşıyor. Örgüt kapatmaları, grup iptali ve disiplin baskısı Özel ekibini "CHP'de kalmanın maliyeti çok yüksek" noktasına sürüklüyor.

Kurultay zamanlaması ve formatı da kritik çatışma alanı. Kılıçdaroğlu önce "arınma" ve uzun bir kongre süreci isterken, Özel mümkün olan en kısa sürede mevcut delegelerle kurultaya gidilmesini savunuyor.

Bu ikilik, kısa vadede Kılıçdaroğlu'nun tüzüksel gücünü, orta vadede ise kitlesel kopuşları ve olası olağanüstü kurultay girişimini belirleyici kılıyor.

Yeni parti kurma ihtimali artık düşük değil; grup-örgüt ikiliği, taban bölünmesi ve "gerçek CHP'ye kimin sahip çıkacağı" tartışması, tarihsel ayrılık dinamiklerini tetikliyor.

Kısa vadede Kılıçdaroğlu'nun tüzüksel gücü ağır basıyor. Orta vadede ise kitlesel kopuşlar, yargı süreci veya olağanüstü kurultay belirleyici olacak.