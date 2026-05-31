CHP’de kararsız milletvekilleri çoğunlukta

Dün aynı saatte, CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Güvenpark'taki İl Başkanlığı'nda ise Özgür Özel'in bayramlaşma programı vardı.

Beklendiği üzere daha kalabalık bir gruba seslenen Özel, Kılıçdaroğlu hakkındaki "Saray işbirlikçisi" ithamlarını tekrarladı.

Ardından, "Ülkesini seven arkamdan gelsin!" çağrısıyla Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti.

Birkaç kilometre ötede ise Kılıçdaroğlu'nun makam aracı kırmızı-beyaz karanfillere boğuldu; partililer "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganları attı.

Kemal Bey'in üç gün öncesinden "bekleyin" diyerek duyurusunu yaptığı konuşması da birliği imkânsız kılacak ağırlıktaydı.

"Arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum" sözleriyle Özel ve ekibini açıkça "içimizdeki FETÖ" ve "dış odak işbirlikçisi" olarak damgaladı.

"Haram sofralarına meze yapan hortumları kesmediğim, şerefli delegeleri pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların maskesini indiremediğim için..." diyerek arınma mesajının altını kalınca çizdi.

Peki, kılıçların bu denli sert çekildiği böyle bir ortamda taraflar daha ne kadar bir çatı altında kalabilirler?

Evet, CHP'nin 100 yıllık kurumsal yapısı, tüzüğü, yerel yönetimleri ve milletvekili koltukları kolay dağılmaya izin vermez.

Ama bu sefer FETÖ özrü, haram-pavyon ithamları, Anıtkabir yürüyüşü o kadar sembolik ve ağır ki, eski tür barış pek mümkün görünmüyor.

Bu kadar ağır ithamlar varken "birlik" lafı boşta kalıyor.

Özel eninde sonunda tek çıkışı olan yeni parti kartını oynamak zorunda kalacak.

Ne var ki CHP'nin Meclis grubunda renk vermek için havayı koklayanların, "Bekleyip görelim" diyenlerin çoğunlukta olduğu anlaşılıyor.

Basında yer alan haberlere göre, hissedilen mahalle baskısına rağmen dün İl Başkanlığı önünde Özel'i dinleyen 45 milletvekili vardı. Güvenpark'ta otobüsün üzerine çıkarak safını ilan eden Mansur Yavaş da onunlaydı.

12 milletvekili ise Genel Merkez önüne giderek Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

Genel Merkez tüzük yetkisiyle örgüt üzerindeki hâkimiyetini artırdıkça sahada görülmeyen 90'a yakın kararsız milletvekili arasından Kılıçdaroğlu cephesine geçenler olacaktır.

Geçen dakika, Özel'in yaşına sık sık atıfta bulunduğu Kılıçdaroğlu'nun lehine.