CHP bölündü

Pazar sabahı CHP Genel Merkezi'nin önü hareketliydi. Binanın önünde toplanan öfkeli iki grubu birbirinden ayıran tek engel, üzerinde MHP kökenli CHP Milletvekili Adnan Beker'in resminin olduğu otobüstü.

Cemal Enginyurt'un ve Ümit Dikbayır'ın okuduğu Dev-Genç marşına eşlik ederek direnen içeridekiler, dışarıdakilere "faşist" diyordu.

Genel Merkez'e girmeye çalışanların "pavyon fedaileri", "mafya" olduğunu söylüyorlardı.

Mamak'tan, Tuzluçayır'dan, Dikmen'den geldiklerini söyleyen dışarıdakiler ise içeridekilere de "hortumcular" diye sesleniyorlardı.

"Polis neden yok?" diyerek otobüsün üzerine çıkan, kendilerine hortumla su sıkan Mahmut Tanal'a "FETÖ'cü" diye tepki gösteriyorlardı.

Sonunda polis göründü. CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kılıçdaroğlu'nun talebi doğrultusunda partinin genel merkezini tahliye etti.

İçeride bulunan eski genel başkan Özgür Özel ve beraberindekiler de binayı terk etmek zorunda kaldılar. Böylece CHP, günlerdir tarif ettiğim şekilde Meclis'teki milletvekilleri ve genel merkez olmak üzere fiilen ikiye bölünmüş oldu.

Ne var ki geçtiğimiz gün kendisini Grup Başkanı seçtiren Özel'in bu pozisyonunu uzun süre devam ettirmesi mümkün değil. Zira söylediğinin aksine, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki CHP grubuna girmesini engellemesi söz konusu değil.

Buna karşın Kılıçdaroğlu, mahalle teşkilatlarından başlayarak CHP'de vadettiği "arınmayı" gerçekleştirecek. İmamoğlu-Özel ikilisinin partideki tüm izlerini silecek.

Bu garip iki cepheli durumun sürdürülmesi ise mümkün görünmüyor.

Özel ve ekibi, çok beklemeden neye niyet neye kısmet kurulan Ekim Partisi'ne geçecekler.

Peki, yeni parti ana muhalefet pozisyonunu CHP'nin elinden alabilir mi?

İmamoğlu'nu kurtarmak dışında ortaya nasıl bir perspektif koyacaklarına bağlı ama CHP markasının avantajları ortada.

Yegâne hedefleri İmamoğlu'nu milletvekili adayı göstermekse onu bilemem.

Bu arada dün genel merkezden çıkıp Meclis'e doğru yağmur altında yürüyen Özgür Özel'i rahatlamış gördüm.

Yanılıyor muyum?