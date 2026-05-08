Ermenistan’ın tek çıkışı Türkiye

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'dan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nden verdiği hamasi mesajları "Türkiye'yi kastetmedim" diyerek revize eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron bu kez Ermenistan sınırımızda bitti.

İddialara göre Macron'un, Erivan'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye karayoluyla geçme fikri Ankara'ya iletildi.

Ancak "Bölgeyi birbirine bağlayalım" mesajı taşıyan bu rol çalma hamlesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından reddedildi.

Ermenistan'ın son dönemde ne kadar ilgi odağı hâline geldiğinin tek göstergesi bu olay değil.

Birkaç yıl öncesine kadar "Rus arka bahçesi" olarak anılan, "arada sıkışıp kalmış" Erivan, bugün Washington'dan Paris'e, Bakü'den Ankara'ya kadar herkesin radarında.

Paşinyan'ın 2018'den beri yürüttüğü "Gerçek Ermenistan" çizgisi bu dönüşümün anahtarı. 1915 başta olmak üzere, tarihi meseleleri uluslararası arenada sürekli koz olarak kullanmak yerine rafa kaldırdı, Azerbaycan'la barışa odaklandı ve komşusu Türkiye'ye pragmatik bir el uzattı. "Tarih bizi esir almamalı" sözüyle diasporanın tepkilerini göğüsledi. Sonuçta 2025'te İstanbul ziyareti, 2026'da THY seferleri, Alican sınır kapısının kademeli açılması hazırlıkları ve üst düzey temaslar geldi. İki ülke de "tam normalleşme" diyor artık.

Rusya'nın Ermenistan'daki değişimden hoşnut olmadığı ortada. Putin'in Nisan 2026'daki Moskova görüşmesinde Paşinyan'a "AB ile AEB arasında seçim yap" resti çekmesi boşuna değildi. Ermenistan, Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ile kurduğu askeri ittifaktan (CSTO) uzaklaşıyor, silahını Fransa ve Hindistan'dan alıyor. Moskova'nın geleneksel nüfuzu eriyor.

ABD ve İsrail ise bu boşluğu doldurmak istiyor. Trump'ın desteklediği Orta Koridor ve Zengezur bağlantılı enerji-demiryolu projeleriyle Güney Kafkasya'yı Rusya-İran ekseninden koparmayı hedefliyorlar. İsrail'in Bakü'yle derin askeri-istihbarat bağları da denklemin parçası.

Fransa'nın ilgisi ise daha stratejik. Macron, Paşinyan'ı "Rus uydusundan kurtulan lider" diye övüyor. Stratejik ortaklık anlaşmaları, savunma işbirliği ve ekonomik vaatler peş peşe geliyor. Paris için Erivan hem Rusya'nın Kafkas etkisini kırmak hem de Avrupa'nın enerji koridorunda söz sahibi olmak için ideal bir partner. Macron'un ziyareti de bu büyük resmin parçasıydı.

Bu yeni denklem, Ankara ve Erivan için de kazançlı görünüyor. Ermenistan için kapalı sınırın açılması demek ticaretin, turizmin ve yatırımların patlaması demek. Yıllarca süren izolasyondan kurtuluş. Türkiye için ise Orta Koridor'un güçlenmesi, yeni pazarlar ve Kafkaslar'da daha istikrarlı bir komşuluk demek.

Erivan'ın "Gürcistan'laşmasını" istemeyen Kremlin, Türkiye'nin Ermenistan'la diyaloğunun, engel olamadıkları gidişatın panzehri olduğunu görüyor olmalı.