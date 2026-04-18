Suriye’deki son Amerikan askeri de çekti gitti ya...

13 yıllık işgal ve iç savaşın ardından Türkiye'nin de yardımıyla ayağa kalkan Suriye'de işler yolunda.

Demokratların iktidarında PKK/ YPG'ye DEAŞ ile mücadele bahanesiyle destek veren ABD, dün bölgedeki son askeri üssünü de boşalttı.

ABD'nin Haseke kırsalındaki Kasrak üssünden çekildiği ve Suriye ordusunun bölgede konuşlanma çalışmalarına başlamasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Şam umutlu.

Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda konuyla ilgili konuşan ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da "Suriye'den askerlerimizi çektik. Yüz yıldır yapılanın tam tersini yaptık. Dün ve ondan önceki gün, son üssümüzden son askerimizi de çektik. Bu inanılmaz bir şey" diyor.

Bakmayın siz kendisi de Lübnanlı olan Barrack'a bölgede demokrasilerin değil, güçlü liderlik rejimlerinin, müşfik monarşiler ya da bir nevi monarşik cumhuriyetlerin çalıştığı tespiti üzerinden yüklenmelerine.

FETÖ'cüsünden PKK'lısına ne kadar aparat varsa aynı anda Barrack'a vurmalarının sebebi tam olarak Suriye'deki bu iyi gidişat.

Anti Amerikancılık tiratları falan işin sosu.

"Arap baharında hata yaptık, her şey daha kötüye gitti" diyen Barrack gider de Suriye'nin çektiği acılarda büyük payı olan Barack Obama'nın zihniyetinde biri gelirse zil takar oynarlar.

SORUMLU PİNK FLOYD'MUŞ!

Kahramanmaraş'taki okul baskını tartışmasında iş Pink Floyd'a kadar geldi.

Grubun The Wall albümündeki "Another brick in the wall" şarkısı da masum değilmiş hani.

Vietnam Savaşı sonrası esen savaş karşıtı, özgürlükçü dalganın sembolü Pink Floyd ve 1979'da piyasaya çıkardığı meşhur şarkısı, başta tek tipleştirme olmak üzere şiddeti üreten tüm mekanizmalara karşı bir manifesto. İnsanın yaşam koşullarının ve korkularının neticesinde kendisine, çevresine ve dünyaya yabancılaşmasını anlatıyor.

Bireysellik batağına çekilmeye müsait ergenler için zombi ritimleri ve küfürlü sözler üreten son moda müzik akımlarıyla hiçbir benzerliği yok.

Söz yazarı Roger Waters da grubun felsefesine uygun olarak, bugün her konserinde o efsane şarkıları İsrail'in soykırımına karşı söylüyor.

Evet, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bir ergen şiddeti sorunu var. Ancak koca koca adamların tartışmayı getirip müziğe, Pink Floyd'a bağlamalarından anlaşılacağı üzere ergenliğin de yaşla alakası yok.