Önce silahlara veda sonra yasa

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş cuma gecesi Serencebey yokuşundaki Başkanlık Ofisi'nde bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

Elbette ilk konu Kurtulmuş'un yoğun emeğiyle yürütülen "Terörsüz Türkiye" süreciydi. Röportajda öne çıkan başlıklar şunlar:

- TBMM'de kurulan MilliDayanışma, Kardeşlik ve DemokrasiKomisyonu Raporu tamamlandı. Butakvim ne zaman başlıyor ve ne olacak?

- Raporun en önemli tarafı tüm partilerin uzlaşıyla ortak bir metinde buluşmuş olmalarıydı... Bundan sonra süratle yasalaşma safhası gerekiyor... Mutabakatla üzerinde durulan, "kritik eşik" meselesi var. Bu konuda yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için örgütün silahları bıraktığının ve kendini feshettiğinin devletin güvenlik birimleri tarafından tespit edilmesi bir ön şart olarak ortaya kondu. Bu çalışmalar eşzamanlı olarak da yürütülebilir ama sonuçta örgütün kendisini feshetmesi ve silahların bırakıldığının tespit edilmesi Meclis'in yapacağı bir iş değil; tabii ki güvenlik birimleri çalışmasını yapacak. Bu konuda en azından büyük oranda, bu istikamette ilerleme sağlandığına ilişkin bir karar ortaya çıkarsa ondan sonra zaten tabii ki konunun gereği olan yasal düzenlemeler yapılır.



ESKİYE DÖNEMEYİZ

- Umutsuzluğa kapıldığınız an oldumu hiç? Komisyon acaba dağılır mıdiye bir düşünceniz oldu mu?

- Bu iş 2009'a, 2013'e ya da önceki çalışmalara benzemez. Eğer bu iş başarısız olursa, duvar yıkılırsa, sivil siyaset bu duvarın altında kalır ve Allah korusun başarısız olduğumuz zaman 4 Ağustos 2025'tekinden daha vahim bir duruma dönüşebilir şartlar...

- Niçin böyle söylüyorsunuz?

- Bölgede bu kadar çatışmanın olduğu bir ortamda bu yangına benzin dökecek çok eller var.

- Ama PKK hem Türkiye'de hemSuriye'de dağıldı bitti. Yani bunu ne(kim) körükleyecek? Kürtleri mi sokağaçıkartacaklar?

- Hayır, PKK bir günde oluşmadı. Dağıldı, mücadeleyle baskı altına alındı ama nihayetinde başka bir aklın, sokakları çok rahat karıştırabilecek tezgâhlar kurabileceği de aşikârdır.



KOMİSYONDA KONUŞULMADI

- Bu iş başladığı zaman çok kritikbir soru vardı. Bütün bunların hepsiCumhurbaşkanı'nı bir kez daha seçtirmekiçin yapılan meselelerdir diye. Bu sürecin sonunda yeni anayasameselesi gündeme gelir mi?

- Komisyonda onlarca saat, çok derin bir emek, mesai var. Hiçbir yerinde bu konu gündeme gelmedi, böyle bir konu tartışılmadı ve hatta yeni anayasa tartışmalarından da tamamen kategorik olarak uzak duralım diye en başta ortak bir kanaat çıktı ve bu istikamette yürüdük.



ERKEN SEÇİM YOK

- Ankara'da anayasa çalışmasınınrafa alındığı, seçimden sonraya bırakıldığıkonuşuluyor. Sizin böyle birduyumunuz var mı?

- Ben niyetimi, görüşümü söylüyorum. Daha seçime epey vakit var.

- Erken seçim var mı?

- Erken seçim yok.



İRAN'IN MENFAATİNE DEĞİL

- İran'ın üçüncü füzesi üzerimizdengeçti. İran sürekli sabah yalanlıyor,akşam füze atıyor. Bir dördüncüsününde gelmeyeceğinin güvencesi var mı?

- Tabii ki güvencesi yok da yani İranlılar dediğiniz gibi "Biz yapmadık" diyorlar.

- "Çok şaşırdık" dedi bugün İranBüyükelçisi. Net bir cevap veremiyorlar. Bu serseri kurşun mu, yorgun kurşunmu üzerimize düşüyor?

- Açık bir şey üzerinden gitmek lazım. İran'ın Türkiye'ye füze atması için bir milli menfaati yok. Ya çok büyük bir yanılgı içerisinde olmaları lazım ya da Türkiye'yle İran'ı bir çatışmanın içine sokmak isteyen güçlerin bir provokasyonu olması lazım. İran'ın kendi iç yönetiminde ne kadar farklılıklar olursa olsun bir milim İran'ın menfaatine olan bir durum değil bu.