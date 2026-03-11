Bu savaşın tek kaybedeni

Tahran aldığı darbelere rağmen Venezuela gibi kolay lokma olmadığını açıkça gösterdi.

Devlet aygıtı, savaşın ilk günü "bir numarasını" kaybetmesine rağmen çoban matı olmadı. Hızlıca "rok" yapıp satrancın bir Acem oyunu olduğunu dünyaya gösterdi.

Kısa bir süre önce eylemlerde binlerce kayıp veren, rejimi sallayan muhalifler bile artık rejimin saflarında.

Bu savaş ne yazık ki Netanyahu'ya da yaradı. Düşmanlarına yönelik cepheyi genişletmelerini sağladı.

Gözlerin İran'a ve Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrole kilitlendiği bir ortamda Lübnan'a operasyon başlattı. Gazze'deki soykırımı ise neredeyse unutturdu.

Krizin yelkenlerini doldurduğu bir diğer aktör de şüphesiz Putin. Petrol fiyatlarının artması ve zaten doğalgaz sıkıntısı çeken Avrupa'ya Körfez'den akan gazın sıkıntıya girmesiyle şimdiden hazinesini şişirdi. Rus liderin eli her zamankinden güçlü.

Moskova'ya enerji satışından akan parayı kısmak için uğraşan Trump'a telefonda "Yardıma ihtiyacın varmı" diye sorması bu özgüvenin eseri.

Bu sürecin yegâne kaybedeni ise malum.

Körfez'de kurduğu "dengeyi" Netanyahu'nun bozmasına engel olamayan Trump, içeride de MAGA'cıların bile desteğini kaybetti.

Hatada ısrar edip bir emirle son vereceği bu savaşı sürdürerek ayağınasıkmaya da devam ediyor.

Şantaja boyun eğmesinin bedelinin, etmemesinden beter olduğunu görecek.

***



'YOBAZ KİME DENİR?' DİYE SORAN OLURSA

"İlahilere nur yağdı" derken az bile söylüyormuşum.

Baksanıza, savaş dâhil onca yakıcı gündem, ramazan başladığından beri popülerleşen bir ilahiyle kavgaya tutuşanların dikkatini dağıtamıyor.

Koca koca adamlar, kadınlar günlerdir, "Kâbe'de Hacılar" ilahisinin ritmiyle dans ederken videosu çekilmiş 5 yaşındaki bir kız çocuğunu sakız gibi çiğniyorlar.

Sağlıklı bir insanın gördüğünde ancak gülümseyeceği sahnelerde "tehlike sinyali" arıyorlar.

Aşağıdaki "haber" de "Öğrencileri camiyegötürüyorlar" manşetleriyle nam yapan Uğur Dündar gazeteciliğinin son versiyonu olarak kayıtlara geçti:

"Kâbe'de Hacılar ilahisiyle dans eden çocuğun ailesinden açıklama: Onun için her şey ritimden ibaret." (T24)

"Teselliyi" nerede bulduklarına bakar mısınız?

Evet, İslam'a dair her türlü çağrışımdan rahatsız olan, bir çocuğun ilahiye eşlik edip eğlenmesine bile kafayı takan bu selforyantalistlere memlekette "solcu", dahası "liberal" deniyor. Oysa huysuz bir yobazdan fazlası değiller.