Barış için Ankara-Washington hattı altın değerinde

"Eğer Türkiyeİran karşı karşıya gelirse Türkiye'ye karşı İran'ın safında olurum. İran düşerse bütün doğu düşer" diyen adamlar, "Suriye'ye savaş açsak banko Esad'ı tutarım" diyen kadınlar bugünlerde "İran'dan sonra sıradaTürkiye var" demeye başladılar.

Sadece ana muhalefet değil, Türkiye'ye kim saldırırsa saldırsın safı malum olan PKK ve onunsiyasi temsilcileri de aynı cümleyi sıkça tekrar ediyorlar.

İran'a saldırıların hemen ardından sıkça tekrar edilen bu kalıp göründüğü kadar masum değil.

Zira siyonistler tarafından da açıkça dile getirilen söylem, ABD ve Türkiye kamuoyunda "altlık" yapmak için kullanılıyor.

Birbirinden gece ve gündüz kadar farklı olan Türkiye ile İran'ı aynı kategoriye sokup, Trump'la birlikte ilişkileri raya giren Ankarave Washington'u karşı karşıyagetirmeyi hedefliyor.

Nitekim ABD medyasındaki pek çok aktör, bu süreçte Türkiye'yi hedef tahtasına oturtmaya çalışan siyonistlobiye açıkça bir tepki veriyor.

Trump'ın yakın çevresinden ABD Temsilciler Meclisi Üyesi AnnaPaulina Luna da dün "Türkiye yeniİran değildir. Vebiz onlarla ilişkilerimizigeliştirmeyedevam edeceğiz" diyerek adeta isyan ediyordu.

Seçim kampanyasında "bütün savaşları durdurmayı" vaat eden Trump'ın bugün büyük bir açmazın içinde olduğu kesin.

"İsrail'in peşine takılıp İran'a saldırmak felaket olur" dedikten sonra öldürülen Charlie Kirk'ün mirasçısı MAGA tabanına bile kendisini izah edemiyor.

Ara seçimler öncesi kaybettiği ahlaki üstünlüğü kazanmak için bir adım atabilecek mi, sadece İsrail'e yarayan savaşı daha fazla uzatmadan bitirebilecek mi, göreceğiz.

Eğer böyle bir olasılık varsa, Trump'ın Erdoğan'la olan ilişkisinin altın değerinde olduğu açık.

İşte İsrail de bu yüzden Ankara-Washington arasındaki hatta yükleniyor.

TABİİ YEMEN KİM Kİ?



Gazze'deki soykırım başladığından beri Filistin için varını yoğunu seferber eden, savaşı göze alıp cephanesini düşmandan sakınmayan Yemen'in safıyine net.

Şimdi de İran'ı bombalayan şer ittifakının karşısındalar.

Ama kimse onları "kardeş ülke","kardeş halk" ilan etmiyor.

Herhalde Doğu'da kaldıkları için.