İsrail vuruyor, İran’ın üstüne yıkıyor

İsrail savaşını tüm bölgeye ve dünyayayayıp düşmanlarını yeni cepheler açmaya zorluyor.

İsrail savaş uçakları Minab'da okul bombalarken, Tahran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin İran'a karşı ittifak açıklamaları yapmaları bu stratejinin sonucu.

Ancak sadece, MOSSAD'ın esir aldığı yönetimlerin, savaşı Tel Aviv'in planları çerçevesinde tutan taktik hatalarından söz etmiyorum.

Bölgede İran'ın vurduğu iddia edilen pek çok noktayı aslında kimin hedef aldığı meçhul.

Örneğin, dünya basını Suudi Arabistan'ın Ras Tanura rafinerisine ve Aramco tesislerine İran'ın drone saldırıları yaptığını duyurdu. Ancak Tahran, "Tesisler İran'ın hedefleriarasında değildi veİran bu tesislere saldırmadı" dedi.

Yine Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssü Akrotiri'ye yapılan drone saldırısı da İran'a mal edilmişti. Ne var ki İngiltere Savunma Bakanlığı'nın son açıklamasına göre saldırıyapan drone'larınİran'dan kalkış yapmadığı ortaya çıktı.

Sınırlarımızda düşürülen roketlerle ilgili Dün A Haber'de CansınHelvacı'ya konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de Türkiye'yi hedef almadıklarını net bir dille ifade etti.

Evet, at izi it izine karışmış durumda.

Sosyal medyada tık peşine düşüp yapay zekâ videoları üzerine gerçeklik inşa etmeye çalışan medya aktörleri de manipülasyonu derinleştiriyorlar. Kısa bir süre önce sosyal medya savaşıbaşlattıklarını açıklayan Netanyahu'nun ekmeğineyağ sürüyorlar.

İsrail'in tuzağına düşüp pişman olmamak için azami dikkat şart.

İran'ın Nahçıvan'a İHA saldırısı düzenlediğini duyuran Cumhurbaşkanı Aliyev'in aşağıdaki çıkışı ise şüphesiz ihtiyaç duyulan sağduyudan uzak. Hatta tam olarak Tel Aviv'in istediği türden:

"Bugün İran tarafından Azerbaycan topraklarına karşı bir terör eylemi gerçekleştirildi. Misilleme tedbirleri hazırlama ve uygulama talimatı verildi. Ordu birinci seviye seferberliğe geçirildi."

Zira İran Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri anında "Komşu veMüslüman ülkeleresaldırmıyoruz. Buİsrail'in, Müslümanülkeler arası ilişkileribozmak için yaptığısahte bayrak operasyonu" açıklaması yaparak Azerbaycan'ı uyardı.

Savaş tamtamlarının arşı sardığı günler, kırk ölçüp bir biçme zamanıdır.