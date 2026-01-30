Duygusal kopuş derken?..

DEM, Suriye ordusunun, PKK'nın Suriye kolu YPG'ye yönelik operasyonlarının "duygusal kopuşa" neden olduğunu söylüyor.

Çünkü Türkiye, PKK'nın değil, Suriye şehirlerinden örgütün silahlı unsurlarını temizleyen Şam'ın yanında duruyormuş.

Bak sen; ne büyük ihanet ama!

Evet, eşbaşkanlarının "Sırtımızı YPG'ye dayıyoruz" demekten çekinmediği DEM'in "kopması" son derece normal.

Zaten beraber de değildik. Milletvekillerinin "Halep'e Türk bayrağı dikildiği için sevinenler var" diye yakındığı bir partiden söz ediyoruz.

Ancak, asıl duygusal kopuşu parlamentosunda yer aldıkları ülkeye karşı açıkça işbirliği yaptıkları ABD'nin arkalarında durmamasından ötürü yaşadıkları ortada.

Tıpkı Özgür Özel'in, yolsuzluk soruşturmalarına müdahale çağrısını yanıtsız bırakan İngiltere'ye, Avrupalı liderlere yaptığı "Terk edilmiş hissediyoruz" sitemi gibi.

Bugünlerde de tencere kapak misali yine birbirlerini buldular.

Birlikte, Trump'ın işbaşı yapmasıyla birlikte Türkiye düşmanlarıyla hareket eden ABD'nin mazi olmasına ağıt yakıyorlar.

Okyanus ötesine sığınan, PKK'nın dindar mahalledeki muadili FETÖ aparatları ise dert ortakları.

Firari FETÖ'cüler Youtube'da "Kobani'de soğuktan üşüyen çocukların ahı Türkiye'yi vuracak" konulu videolar yayınlıyorlar.

Tek umutları Trump'ın kasım seçimlerinde Kongre'deki çoğunluğunu kaybedip "topal ördeğe" dönmesi.

O zaman Trump'ın Suriye'den çekilme planı aksayabilirmiş mesela.

Ne var ki, Suriye'de 1 yıldır bu umutla, 10 Mart Mutabakatı'na uymamak için ayak direyen YPG uzatmaların da sonuna geldi.

Suriye'de PKK'nın gerilemesiyle aralarındaki buzlar eriyen DEM ve CHP ise bir ihtimal diyerek beklemede.

"9 ay daha direnirsek Trump düşecek, kesin bilgi, yayalım" mesajıyla kitlelerini motive etmeye çalışıyorlar.

Yine hayal görüyorlar.

Trump ara seçimlerde güç kaybetse bile Halep'te YPG'nin ele geçirdiği binaları, ABD bayrağı asarak korumaya alan Demokratlar geri dönmeyecek.

Rusya ve AB de çok uzun yılların ardından BM'de ağırlanan ilk Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile uyum içinde.

Duygusal kopuşmuş, hadi oradan!