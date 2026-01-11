Türkiye’yi İzmir gibi yönetmek

Hatırlıyor musunuz, CHP'nin yerel seçimlerde kazandığı başarının mimarı Kemal Kılıçdaroğlu şöyle diyordu:

"Efendim, CHP iktidara gelirse ülkeyi yönetemez diyorlar. Türkiye'yi bunlardan iyi yönetiriz. Türkiye nasıl yönetilir, bunu öğrenmek istiyorsan İzmir'e bakacaksın. CHP'nin olduğu ana kentler nasıl yönetiliyorsa ülkeyi öyle yöneteceğiz."

İzmir'in hâli düşünülünce çok iddialı bir çıkış değil mi?

Zira mütevazı sakinlerinin yegâne hayalinin lağım kokusunun kesilmesi olduğu bir şehirden bahsediyoruz.

Kemal Bey'in konuştuğu günlerde şehri yöneten belediye başkanı da şimdi yolsuzluktan içeride. Şikâyetçi de görev başındaki CHP'li belediye.

Belediye işçileri maaşları ödenmediği için grevde. Çöp dağları haberlerini her gün basından okuyorsunuz.

Evet, İzmir Kemal Bey'in dediği gibi, olası bir CHP iktidarında ülkenin nasıl yönetileceğinin sembolü.

Tek de değil. 7 yıl önce CHP'ye geçen Ankara'da 90'ların sorunları yeniden baş gösterdi. Başkent "Yol yaparsak daha çok trafik olur" diyerek yapay zekâdan aldığı aklı vatandaşa bahane olarak sunan bir belediye başkanı tarafından yönetiliyor. Kentte günlerce süren su kesintileri yaşanıyor.

Her gün yeni bir altyapı projesine başlamanız gereken İstanbul ise 2019'dan beri günden güne köhneleşiyor. Üstüne koymak şöyle dursun, başlanmış metro, yol, tünel, arıtma sistemi inşaatlarının durdurulduğu, çalışan otoparkların tadilat dolayısıyla yıllardır kapalı tutulduğu şehir alarm veriyor. Yamalı bohçadan farksız yollardan, aksayan ulaşım ve çöp toplama hizmetlerinden, kirlenen Boğaz'dan ve kapıya dayanan su sorunundan bahsetmiyorum bile.

Üstelik 2029'a daha 3 yıl var. Allah yardımcımız olsun.

CHP'nin şimdiki başkanının, selefi gibi "İzmir'i, İstanbul'u, Ankara'yı nasıl yönetiyorsak Türkiye'yi de öyle yöneteceğiz" dediğini hatırlamıyorum. Ama o da iktidara İstanbul'u 7 yılda bu hâle getiren bir yolsuzluk sanığı için talip olduklarını anlatıyor.

Oysa yapabileceği tek akıllıca hamle, 2 yıl sonraki genel seçimlere kadar bir yerel yönetimler seferberliği başlatmak.

Gelin görün ki eli kolu bağlı. Zira böyle bir perspektifin, attığı her adım için onay aldığı Silivri'den veto yememesi imkânsız.

