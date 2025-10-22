22 Ekim 2025, Çarşamba
MELİH ALTINOK
22.10.2025, Çarşamba

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 günlük Körfez turuna dün Kuveyt'ten başladı. Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan Körfez turunun ana hedefi; Gazze'de kalıcı ateşkes ve yeniden inşa süreci, savunma sanayii ihracatı, enerji işbirliği (özellikle LNG), yatırım ve müteahhitlik anlaşmaları ile serbest ticaretin genişletilmesi. Arap basını da Erdoğan'ın Körfez turunun hedefini, bölgede artan uluslararası nüfuz rekabeti ortamında daha etkin bir rol üstlenme olarak yorumluyor.

SAVUNMA, ENERJİ, YATIRIM
Bakanlar ve savunma sanayii temsilcilerinden oluşan kalabalık bir heyetle Kuveyt'e gelen Erdoğan'ı havalimanında Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah karşıladı. Ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere geçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Sabah'a beyaz renkli bir Togg hediye etti.
1990 yılındaki Irak işgalinin sonlandırılmasının ardından ABD'nin güçlü etkisinin hissedildiği Kuveyt ile Türkiye arasındaki ilişkiler istenilen düzeyde değil. İki ülke arasındaki ilk hedef, ticaret hacmini 700 milyon dolardan 1.5 milyar dolara çıkarmak. Bu kapsamda Erdoğan ile Kuveyt Emiri arasındaki görüşmelerde TB2- SİHA satışının devamı niteliğinde bakım, eğitim ve mühimmat lojistiği anlaşmaları, LNG ticareti ve uzun vadeli kontratlar, Kuveyt Varlık Fonu (KIA) üzerinden Türkiye'deki altyapı ve yenilenebilir projelere doğrudan sermaye girişi öne çıkıyor. Erdoğan dün akşam saatlerinde Kuveyt'ten ayrılarak Katar'a geçti.

