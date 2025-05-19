Türkiye'deki bütün cemaatlere düşman olan FETÖ'nün firarileri, günlerdir Süleymancılar isimli yapıya destek kampanyası yapıyor.

Süleymancılara yönelik bir operasyon yapılacağını iddia eden Foncu Ruşen ise bir adım ileri gidiyor. "Süleymancılara operasyon yapılırsa, darbe yeseler bile asıl kaybeden Erdoğan olur. İmamoğlu'nun faturasını Süleymancılara ödetmeye çalışırsa, bu fatura Erdoğan'a ağır döner" diye parmak sallıyor.

Trump'ın USAİD'nin muslukları kapamasının ardından İBB teşvikleri de kesilince foncunun yılana sarılıp "Fetullahçılara da aynısı yapılmıştı" diye söze başlaması ilginç.

FETÖ'yle eşitlediği bir cemaate yönelik olası soruşturmayı, yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu'na bağlaması daha ilginç.

"Süleymancılar İmamoğlucu" mu diyor yoksa "İmamoğlu Süleymancı" mı?"

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ADI MAHSUN



Zafer Şahin geçtiğimiz gün bazı ünlülere isim isim seslenip "Neden PKK'nın fesih sürecini desteklemiyorsunuz?" diye sormuş.

Aslında Zafer kendisini onure etmiş ama o isimlerden Mahsun Kırmızıgül sinirle bir cevap döşenmiş.

Zafer'e "Ben 'Hepimiz kardeşiz' derken, siz daha nerede durduğunuzu bile bilmiyordunuz. O zaman biz, bu ülkede insanlar ölmesin analar ağlamasın diye her alanda dil döküyorduk" diye seslenen Kırmızıgül hafızamızın silindiğini mi düşünüyor?

O gün bugündür Ahmet Kaya'nın yanında duran biri olarak ben sorayım.

Yahu arkadaş sen Ahmet Kaya'nın "bu ülkede insanlar ölmesin, analar ağlamasın" dediği için linç edildiği o rezil gecenin en önde gideni değil miydin? Kaya'nın ölümüne giden sürecin taşlarının döşendiği o salonda sanatçıya çatal bıçak fırlatanları 10. Yıl Marşı'yla coşturmamış mıydın?

Bir de "Bu ülkenin terörden daha büyük bir sorunu var o da yolsuzluk" diyorsun.

Yarın bir gün çıkıp "İmamoğlu'nu kastetmiştim" demeyesin.

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PERVİN HANIM DOĞRU KARAR



Sırrı Süreyya'nın vefatının ardından İmralı'daki görüşmeleri yürüten DEM Parti heyetinin nasıl şekilleneceği merak ediliyordu.

Geçtiğimiz gün Tuncer Bakırhan üzerinden verdiğim bir örnekle, Apo'nun değil Kandil'in iradesinde olan eş başkanların bu işin üstesinden gelemeyeceğini yazmıştım. Dün İmralı'da Öcalan'la görüşen heyette Pervin Buldan ve Avukat Özgür Erol'un yer aldığını görünce doğru karar dedim.

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BEN ÇANDAR'I PKK'LI ZANNEDİYORDUM



DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar'ın, Barzanilerin kanalı Rudaw muhabirine fırça attığı br video önüme düştü.

Çandar, röportajda gazetecinin, "YPG de silah bırakacak mı" diye sorması üzerine "Ne münasebet Öcalan'ın açıklamasında YPG'nin adı dahi geçmiyor" diye birkaç kez tekrar ediyor.

Peki niye bu kadar sinirleniyor?

YPG için mi kaygılanıyor yoksa Suriye'deki son kozunu yitirecek olan İsrail için mi?

Ben kendisini PKK'lı biliyordum.

PKK'nın silah bırakmasına değil YPG'nin silah bırakmasına bozuluyor.