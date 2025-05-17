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MELİH ALTINOK
Ne olacak bu Avrupa Birliği’nin hali zirvesi

Ne olacak bu Avrupa Birliği’nin hali zirvesi

17.05.2025, Cumartesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün "Avrupa Siyasi Topluluğu" zirvesi için Arnavutluk'un başkenti Tiran'daydı.
2022 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ortaya attığı Avrupa Siyasi Topluluğu projesi, üye olmayan Avrupa ülkeleri ile AB arasında siyasi ve ekonomik ilişkilerin canlandırılmasını öngörüyor. Bir başka ifadeyle, aslında AB gelecek senaryolarından "esnek bütünleşme" veya "iç içe geçen halkalar" modeli baz alınıyor.
Proje 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından daha çok tartışılmaya başlandı. AB'nin askeri ve güvenlik boyutlarının güçlendirilmesi hususunda üye ülkeler arasında genel bir konsensüs ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump'ın, AB'nin NATO'ya yük olduğu yönündeki çıkışları ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nda takındığı tavır da zirvenin bir başka motivasyonu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvedeki temaslarının ayrıntılarını bugün gazetemizde okuyacaksınız. Tiran dönüşü Cumhurbaşkanı'yla uçakta yaptığımız röportaj ise yarın Sabah'ta.

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