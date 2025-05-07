Görüntüler Şişli'den. Bir adam, arkadaşlarıyla birlikte gündüz vakti eski karısını arabaya bindirip kaçırmaya çalışıyor. Ardından, çevredekilerin gözleri önünde kadını soğukkanlılıkla öldürüyor. Kadının cansız bedeni aniden kaldırıma yığılıverdiği hâlde adam su tabancasının tetiğine basar gibi ateş etmeyi sürdürüyor.

Nasıl bir çocukluk geçirmiş, nasıl bir ortamda büyümüş ki kendine ve insanlara bu kadar yabancılaşmış?

Cevabı, vahşice öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin dava dosyasına giren korkunç görüntülerde olabilir.

İzlemişsinizdir, katil ve suç ortağı, cinayetin hemen ardından arkadaşlarıyla buluşuyor ve Ahmet'i nasıl bıçakladığını gülerek anlatıyor.

Elbette şiddetin sıradanlaşması yalnızca Türkiye'ye özgü, yerel bir problem değil.

Ebeveynin yerini sosyal medyanın alması ve ergenleri dizginleyecek toplumsal, ahlaki mekanizmaların zayıflaması sorunu bütün dünyanın meselesi.

Tatminin sanal gösteriye indirgendiği bir ortamın ucu, insan öldürmenin oyuna dönüşmesine kadar açık.

Baksanıza, akıllı telefonların hayatımıza girdiği 2008 yılından beri ergenlik öncesi kızlarda intihar oranı, 2000 yılına göre yüzde 158 artmış!

Ellerine verilen cihazlarla içerik bombardımanına tutulan insancıklar zombileştiriliyor; evet tanımı bu.

Peki şaşırtıcı mı?

Verilere bakınca öyle görünmüyor. Zira 1960'tan bu yana veri paylaşım hızı işlem gücü bir trilyon katına çıkmış. Daha önce hiçbir şey bu hızla gelişmedi. Örneğin, aynı sürede arabaların hızı en fazla iki katına çıktı.

İnsani Teknoloji Merkezi'nden Randıma Fernando, "Asıl tehlike ise bu hıza maruz kalan insanoğlunun fizyolojisinin ve beyninin hiç evrim geçirmemiş olması" diyor.

Sosyal medyayı dizginlemezsek, alınan polisiye tedbirlerin hiçbirisi yeterli olmayacak.

Öyle ya, ABD'de idam var ama aynı zamanda en çok cinayet işlenen ülke.

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ÖZEL'E VERİLEN MESAJ

Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde tokatlı saldırıya uğrayan Özgür Özel'e kim ne mesaj vermek istedi?

Özel siyasi bir olgunlukla "Kimseden bilmiyorum" dese de herkes bu sorunun cevabını tartışıyor.

Göründüğü kadarıyla iki olasılık var:

1- Kimileri saldırının İmralı ile görüşmeleri belli bir aşamaya getiren Önder'in cenaze töreninde, DEM'lilerin ağırlıkta olduğu bir kitlenin içinde gerçekleştirilmesine işaret ediyor. Provokasyonun yeni sürece karşı bir hamle olabileceğinden bahsediyor.

2- Özel'e CHP içinden bir hatırlatma mesajı verilmiş olabileceği ihtimali ise bana daha olası görünüyor. Özel'e, "CHP'nin ikinci adamı" pozisyonu hatırlatılıp koltuğunun hakkını daha fazla vermesi gerektiği yönünde "ufak bir uyarı" olabilir.

Her halükârda ortak siyasi akıl, "Saldırı siyaset kurumuna yapıldı" diyen Özgür Özel'e daha fazla sahip çıkmalı.

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ABD BU SEZON KÜLTÜR EMPERYALİZMİNE KARŞI!

ABD Başkanı Trump, Hollywood'un çöküşte olduğunu söyleyerek sinema sektörüne yönelik dikkat çeken bir adım attı. Trump, ülkeye ithal edilen yabancı filmlere yüzde 100 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

Trump, bu durumun sadece ekonomik değil, aynı zamanda ulusal güvenlik açısından da tehdit oluşturduğunu söylüyor. Yabancı yapımların kasıtlı olarak ABD pazarına yönlendirildiğini, bu filmlerin mesaj ve propaganda içeriği taşıdığını belirtiyor. Bu yüzden de "Diğer ülkeler, film sektörünü Amerika'dan uzaklaştırmak için her türlü teşviki sağlıyor. Buna karşı koyacağız" diyor.

Kim derdi Hollywood'la dünyanın kültürel iktidarına da hâkim olan ABD, gün gelecek kültür emperyalizmine savaş açacak diye...

Evet, bu sezonluk böyle.

İyi seyirler.

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ALİ KOÇ DAHA FAZLA DAYANABİLİR Mİ?

Son Beşiktaş yenilgisinin ardından şampiyonluk iddiasını kaybeden Fenerbahçe taraftarı isyanda. Ama bu kez öyle böyle değil.

Ali Koç'un bu dalgayı dindirebilmesi için lambadan cin çıkarması lazım.