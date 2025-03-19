Hayır, ne vaatlerle seçilip neredeyse hiçbirini gerçekleştirmeyen, sorulunca da ya "Hatırlamıyorum ki" ya da "Engelleniyorum" diyen belediye başkanımızdan bahsetmiyorum.

Zira söz konusu "Mağdurum da mağdurum" edebiyatıysa İmamoğlu ile aynı zamanda koltuğa oturan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eline kimse su dökemez.

Ne zaman kendisine bir mikrofon uzatılsa başlıyor birilerini suçlamaya.

7 yıldır başında olduğu takımı bir kez bile şampiyon yapamamasının sebebini ezberledik mesela:

Herkes Ali Bey'e düşman!

Ama tek konu futbol değil. Ali Bey işadamı kimliğiyle de mağdurların kralı.

Geçtiğimiz gün ekonomi kanalı Bloomberg'e verdiği röportaja da şöyle başlıyordu:

"Borsada bir hareket oluyor biz suçlanıyoruz, TÜSİAD'a bir şey oluyor biz hedef gösteriliyoruz. Yurtdışına yatırım yapıyoruz, yok ülkeden kaçıyor diyorlar."

İşleriniz tıkırında. Alamadığınız ihale yok. Muhalefetle de hükümetle de aranız iyi, her türlü kolaylık tarafınıza sağlanıyor. En çok Külliye'ye giden isimlerden biri olabilirsiniz mesela.

Bunca ayrıcalığa rağmen ağlamak biraz garip kaçmıyor mu?

Ne istiyorsunuz, kimse ağzını açmasın mı?

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İSRAİL DÜŞMANLIĞI AMERİKAN DÜŞMANLIĞINI GEÇTİ

Asal Araştırma vatandaşa "kim dost kim düşman" diye sormuş. Görüldüğü üzere, Türkiye'de ışığın doğudan yükseleceğini düşünenler hâlâ çoğunlukta. Ve İsrail düşmanlığı, ABD düşmanlığının önüne geçmiş durumda. Sonuçlar şöyle:

İsrail: Yüzde 6.7 dost, yüzde 83.5 düşman, yüzde 9.8 fikrim yok.

ABD: Yüzde 13.6 dost, yüzde 74.9 düşman, yüzde 11.5 fikrim yok.

Fransa: Yüzde 25.3 dost, yüzde 54.9 düşman, yüzde 19.8 fikrim yok.

Almanya: Yüzde 30 dost, yüzde 53.4 düşman, yüzde 16.6 fikrim yok.

İngiltere: Yüzde 31.4 dost, yüzde 45.3 düşman, yüzde 23.3 fikrim yok.

İran: Yüzde 31.1 dost, yüzde 44.8 düşman, yüzde 24.1 fikrim yok.

Yunanistan: Yüzde 30.3 dost, yüzde 43.4 düşman, yüzde 26.3 fikrim yok.

Rusya: Yüzde 35.5 dost, yüzde 50.2 düşman, yüzde 14.3 fikrim yok.

Çin: Yüzde 37.8 dost, yüzde 35.1 düşman, yüzde 27.1 fikrim yok.

Suriye: Yüzde 52.2 dost, yüzde 34.5 düşman, yüzde 13.3 fikrim yok.

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TÜRK-ABD İLİŞKİLERİNİN ÖNÜ AÇIK

Dün basında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleşen MKYK'da ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlattı.

Trump'ın Erdoğan'a, "Bölgede size güveniyoruz. Büyükelçimiz emrinizde, başka aracı aramayın" dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram sonrası, nisan ayı içinde ABD'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi, Trump'ın da çok gecikmeden bir iade-i ziyaret yapması bekleniyor.

İki ülke ilişkilerinde, Demokratlar liderliğinde geçen dört yıl hızla telafi edilecek gibi.

ABD ve Batı'nın desteğini kaybeden muhalefet ise henüz bu yeni durumun farkında bile değil.

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ÖZGÜR BEY SİZİ 22 BİNDE TUTAN NEDİR?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin olarak, "Buradan açıkça söylüyoruz; o 3 bin lira 4 bin lira olmasın. En az asgari ücret yani 22 bin lira olsun, 4 bin lirada biz yokuz" dedi.

Elbette Özgür Bey de bu talebin yerine getirilemeyeceğini biliyor.

Peki, o hâlde neden kendini asgari ücretle sınırlandırıyor?

Niçin, "Bayram ikramiyesi milletvekili maaşı kadar olsun" demiyor mesela.