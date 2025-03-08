Hakkındaki davalar neticelenmeden CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ilan edilmek isteyen İmamoğlu, kampanyasının startını dün verdi.

Herhangi bir ceza alması ve adaylığının suya düşmesi hâlinde, önseçimin ardından fiilen başına geçeceği CHP'yi savunmasına ortak etmek, emrivakiyle partiyi arkasından sürüklemek istiyor.

İmamoğlu'nun süren davalarını ve soruşturmalarını hatırlayalım:

1- İmamoğlu 4 Kasım 2019'da "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" demişti. 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırıldı. Karar istinafta. Onanırsa İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek ve siyasi yasağı başlayacak.

2- İmamoğlu hakkında açılan davalardan biri de Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine dair. İhaleye fesat karıştırdığı öne sürülüyor. 3 yıldan 7 yıla kadar hapsi isteniyor. Son duruşma 11 Nisan 2025'te. Mahkûmiyet hâlinde hem hapis hem siyasi yasak riski bulunuyor.

3- İmamoğlu'nun Başsavcı Akın Gürlek'e yönelik sözleri de soruşturma konusu oldu. Hakkında "tehdit ve terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

4- İmamoğlu hakkında bilirkişi S.B.'ye yönelik açıklamaları nedeniyle "yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla yürütülen soruşturma da devam ediyor. Bu soruşturmanın davaya dönüşmesi hâlinde ve olası mahkûmiyet durumunda İmamoğlu'nun hem hapis cezası alması hem de siyasi yasaklı hâle gelmesi söz konusu olabilir.

5- Ve son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun üniversite diplomasıyla ilgili olarak "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Eğer ceza alırsa ve diploması geçersiz sayılırsa cumhurbaşkanlığı adaylığı hayal olarak kalabilir.

İmamoğlu dün kampanyasının ilk gününde de, Vedat Milor'un Kent Lokantası'nda çekip yayınladığı video üzerine Ticaret Bakanlığı'nın "örtülü reklam" iddiasıyla başlattığı soruşturmayı işledi.

"Bakın, dört koldan engellenmeye çalışılıyorum" dedi.

2022'de aldığı siyasi yasak kararını Saraçhane'de parti vererek ve sevincini Meral Akşener'e sarılarak kutlayan İmamoğlu ve yakın ekibi, bu sürecin kendilerine yarayacağını düşünüyor. Olumsuz bir kararın, seçmende "mağduriyet" algısı yaratacağını söylüyorlar.

Ne var ki yargı bu. Karar verirken kamuoyu algısına, İmamoğlu'na önseçimde oy veren CHP üyelerine falan bakmaz.

Böyle bir durumda da olası bir yasak kararının, Ankara'da müstakil pozisyonunu tahkim eden Yavaş'ın CHP'deki pozisyonunu güçlendireceği ve kendisine cumhurbaşkanı adaylığının yolunu açacağı ortada.

CHP içinde bu ihtimale yatırım yapanların sayısı hızla artıyor.

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SURİYE'DE ŞİİLERİN YENİ HAMİSİ İSRAİL

Devrimden beri süreci olgunlukla götüren Suriye'yi karıştırmaya çalışıyorlar.

Daha önce Rusya'nın güvenliği sağladığı, Nusayri nüfusun kalabalık olduğu Lazkiye ve Tarsus'ta çatışmalar var.

Moskova için Ukrayna meselesiyle değiş tokuş yaptığı Suriye'deki pozisyonu öncelik değil.

Şimdilerde kendi derdine düşmüş olan Tahran'ın ise böyle bir gücü olduğuna şüpheliyim.

Dürzilerden YPG-PKK'ya Suriye devrimine muhalif ne kadar unsur varsa kışkırtan İsrail'in Şiilerle anlaşmaması için hiçbir sebep yok.

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İRAN'IN BAŞINA YIKARLAR MI?

Trump, başkanlık seçimlerine 3.5 ay kala ciddi bir suikastı şans eseri atlatmıştı.

O gün "ABD'nin yeni başkanı hayırlı olsun" demiştik.

Beklendiği gibi oldu. Tam da seçim kampanyasının tavsadığı noktada yaşanan suikast Trump'ın yelkenlerini doldurdu.

Trump geçtiğimiz gün, "Bana yönelik iki suikasta dair sorularım var. Cevap istiyorum. Gelecek hafta bana rapor verecekler" dedi.

Başkan, cevap verecek istihbarat mekanizmasında radikal atamalar yaptı ama yine de sağlıklı bir cevap alacağından şüpheliyim. Zira suikastı yapan kılıfını hazırlamıştır.

Dolayısıyla "içeriye" işaret eden bir rapordan ziyade dışarıdan bir günah keçisinin hedef tahtasına oturtulduğu bir sonuç bekleyebiliriz.

Bu olayı yeniden gündeme getiren Trump'ın, İran lideri Ayetullah Hamaney'e müzakere etmek için mektup gönderdiğini belirtip "İran müzakere etmezse, bu onlar için çok çirkin olacak" demesi bence "arzu ettiği faile" dair güçlü bir ipucu.

Zira Trump işine gelen bir cevap almayacağı soruları sormuyor.