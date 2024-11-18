İstanbul'un belediye başkanı en son, yüzlerce araçlık konvoyla giriş yaptığı Mardin'in Derik ilçesindeki şatoda görüldü.

İmamoğlu, Atatürk'ün 1925'te ele geçirilmesi emri verip toplarla dövdürdüğü Kasrı Kanco isimli bu feodal dönemden kalma şatonun son Kürt Beyi Ahmet Türk'ün konuğuydu.

Şatonun "vatan toprağına dahil edilmesinin" ardından bu dersi hiç unutmamaları için sülalesine Atatürk tarafından "Türk" soyadı verilen Ahmet Bey kendisinin onuruna 42 oğlak kestirdi.

Keyfinin kahyası mısınız? Hem şunun şurasında 2028'e ne kaldı?

Ayrıca nasıl olsa başkanın şehirde yokluğu hiç hissedilmiyor. İşler tıkırında...

"Neresi tıkırında, ilçelerde çöp dağları var, her yeri pislik götürüyor, trafik yoğunluğu yüzde 90'ı buluyor" diyebilirsiniz?

Ama ben İmamoğlu'nun İstanbul'da üstüne vazife olan işlerinden bahsetmiyorum ki.







Hayır, konumuz, mal beyanında Emirgan'daki 50 milyon dolar değerindeki villaları neden göstermediği sorulunca "Benim değil, İmamoğlu İnşaat'ın" diyerek işaret ettiği müteahhit kişiliğinin işleri de değil.

CHP Eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun gidip önünde eylem yaptığı, "Birilerini zengin etmeye çalışıyorlar" dediği Etiler Polis Okulu arazisindeki mezar taşlarını andıran inşaat bitti bitiyor mesela, görmediniz mi?

Boğaz görünümünü bozuyor diye yıkım emri verilen Adnan Oktar'ın Vaniköy'deki eski villası yanlarında bir nokta gibi kalıyor.

Hayırdır, kim zengin oluyor?

Belediye kasasının dolmadığı kesin. Baksanıza, İSPARK'ı bile yıllar sonra zarar ettirmeyi başardılar.

Geçtiğimiz gün de İBB, Kâğıthane'de 136 bin metrekarelik yeşil alanın 86 bin metrekaresini konut ve ticari alan olarak imara açtı.

Galatasaray stadının iyice boğduğu, trafiği kaput ettiği o bölgedeki tek boşluk yeşil alan olarak kalsa, TEM'e komşu evlerde oturan ahali egzoz gazının içinde bir nefes alsa, olmuyor mu?

İstanbul'un önceliği bu mu?

Hâlâ aynı görüşte mi bilmiyorum ama Canan Hanım'ın dediği gibi, anlaşılan birilerine çok para lazım.

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KILIÇ KALKAN



Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde bazı öğrencilerin disipline sevk edilmeleri tartışılıyor.







Başından beri mevzunun abartıldığını, fazla ciddiye alındığını düşünüyorum.

Eğer bu öğrencilerle ilgili açılan soruşturmadaki tek ciddi suçlama, tören sonunda sergiledikleri kılıç kalkan ekibi performansıysa iş daha fazla uzatılmamalı.

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UKRAYNA SİYASİ MİZAHIN KURBANI



Ukrayna Radyosu'na konuşan Zelenski, "ABD bizi müzakere masasına oturtup dinlemeye zorlayamaz. Biz bağımsız bir ülkeyiz" diyor.







Zelenski'nin yer aldığı videoyu hesabından alıntılayan Elon Musk da "Mizah anlayışın muhteşem komedyen" diye açıktan dalga geçiyor.

Kuşkusuz, birkaç yılda Ukrayna'yı uçuruma sürükleyen bu siyasi mizahta gülünecek bir şey yok. Ama batının kayığına binmenin ülkeler için nasıl bir trajediyle sonuçlanacağını göstermesi açısından ibretlik bir hikaye.

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BAK SEN ŞU PUTİN'E!



Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Rus enerji şirketi Gazprom'un yarından itibaren ülkesine doğal gaz tedarikini keseceğini belirterek, Putin'in kendilerine "şantaj yapmasına" izin vermeyeceklerini söyledi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "Putin, gaz kesintisiyle Avusturya ve Avrupa'ya şantaj yapmaya çalışıyor" diyerek tepkisini gösterdi.







Pişkinliğe bakar mısınız?

Rusya'ya karşı kullansın diye Ukrayna'ya askeri yardım da dahil her türlü desteği vereceksiniz. ABD'nin ve İngiltere'nin dayattığı amborgoya harfiyen uyacaksınız. Avrupa operalarında Kuğu Gölü Balesini bile yasaklayacaksınız. Putin'in dostu diye orkestra şefleri işten kovacaksınız. Rus sporcuları olimpiyatlara sokmayacaksınız... Sonra şantajdan bahsedeceksiniz?

"Adam malımı parasıyla da satmıyorum" diyor, bu kadar hukuksuzluğun yanında lafı edilecek rest mi?

Gazı açıp çakmağı çakmadığına dua edin.