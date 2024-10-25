Salı günü ülkenin ana akım milliyetçi partisinin lideri, Öcalan'ın arkasına saklanıp siyaseti ve Türkiye'yi sabote edenlere karşı ezber bozan, cesurca bir çıkış yapıyor.

Terörün, silahların gölgesinde siyaset yapanların temel argümanlarını boşa düşürüyor.

Ortaya koyduğu irade iktidar tarafından da ana muhalefetten de destek görüyor. DEM bile "hayır" diyemiyor.

Ertesi gün, Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin BRICS üyeliğinin de gündeme geldiği Kazan'daki zirvede Putin'le görüşürken Ankara Kazan'da savunma sanayii şirketi TUSAŞ'a profesyonel teröristler saldırı düzenliyor.

Verilen mesajı görmemek, inkâr etmek, "komplo teorisi" demek için ya dış bağlantılı olmak ya siyaseten körleşmek ya da sadece Nevşin Mengü olmak lazım.







Fiili durumun aynen devam etmesini, PKK'nın ve bileşenlerinin mevcut pozisyonlarını muhafaza ederek Türkiye'yi oyalamasını, siyaseti ve toplumu zehirlemesini isteyenler "olmaz" diyor işte. Sürecin iradesinin yerli, "buralı" olduğunu daha ne kadar açık şekilde gözümüze sokabilirler?

Zaten, beş sivilin, emekçinin hayatını kaybettiği, onlarca güvenlik görevlisinin yaralandığı terör saldırısının ardından ülkedeki tüm siyasi aktörler de zamanlamaya dikkat çekiyor; DEM dahil.

Evet, milliyetçi tabanın tepkilerini göğüsleyen Bahçeli, yapabileceğini fazlasıyla yaptı. Diyaloğa sahip çıkan Sırrı Süreyya Önder gibi isimler daha cesur olup DEM'de inisiyatif almalılar. Bu sefer çözüm sürecinde olduğu gibi derelerden dolaşarak olmaz. Kimse bu kez samimiyetsizliği yemez.

Baksanıza TUSAŞ'a saldırı yapan kadın terörist, HDP'nin Hakkâri Merkez İlçe Eşbaşkanlığı'nı yapmış.

Saçmalık 40 yıldır devam ediyor ama Türkiye'nin, bölgenin ve dünyanın geldiği noktada hiçbir egemen hukuk devletinin, demokrasinin mazur göremeyeceği bu ikiyüzlülüğün daha fazla sürdürülmesi mümkün değil.

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DEMİRTAŞ, ÖCALAN'IN GERİSİNDE KALDI

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, 23 Ekim'de teröristbaşı Öcalan'la görüştüğünü duyurdu. Partiden habersiz olduğu anlaşılan görüşmede Öcalan, "Tarihi sorumluluğumu yerine getirmeye hazırım. Örgüte silah bırakma çağrısı yapacağım" demiş.

Gözlerin çevrildiği Demirtaş'ın ise İmamoğlu gibi ne dediği anlaşılmıyor.

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ÖZGÜR ÖZEL SORUMLU DAVRANIYOR

Bahçeli'nin çıkışına tam destek veren CHP lideri Özgür Özel, "El yükseltiyorum Devlet Bey. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Tam olarak kendilerini devlete ait hissetmeyen bütün Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum. Varsanız hep beraber bunu yapalım" demişti.









El yükseltmeye Diyarbakır çıkarmasıyla devam eden Özel, terör saldırısı üzerine Ankara'ya döndü. "Türkiye'ye yön verilmeye çalışıldığı, istikamet tayin edilmeye çalışıldığı bir durumdur. Bunu yapmaya kalkan kim olursa olsun karşısında bir ve bütün durmak lazım" açıklamasında bulundu.

2028 için açık kollayan İmamoğlu dışarıya çok da sert görünmemek için olsa gerek henüz süreçte tavır alamamışken, Mansur Yavaş itiraz cephesine kaydolmuşken Özel, sorumlu bir siyaset sergiliyor.

Diyarbakır'da STK'larla yaptığı toplantıda söylediği şu sözler de ne yaptığının, durduğu yerin gayet farkında olduğunun kanıtı: "Bugünkü şartlarda iktidarın karşısında konumlanarak siyasi kazanç ya da oy elde edebiliriz. Ama biz tarihin doğru tarafında yer almak istiyoruz. Gerekirse oyumuz yükselmez ama ileride 'Bu kardeşlik projesinde CHP iyi yerde durmuş' diye tarihe not düşülür."

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TUSAŞ'A SALDIRI GÖRÜNTÜLERİNİ KİM SIZDIRDI?

Stratejik bir kuruma yapılan terör saldırısı sonrası devlet hızlı refleks gösterdi. Teröristlerin propagandasına yarayacak görüntülere yayın yasağı getirdi.

Zihinlerinde ezberlerinden başka bir şey kalmayanların, her kurumsal devletin alacağı asgari kamu güvenliği tedbirine söylenmelerine aldırmayın.

Bakın konvansiyonel medya saldırı günü, propagandaya alet olmadan da pekâlâ olayın tüm ayrıntılarıyla konuşulabileceğini, tartışılabileceğini ortaya koydu. Olası istihbarat ve güvenlik zafiyetleri de dâhil sorulmadık soru bırakmadı.







Üzerinde durmamız gereken noktalardan biri de kuşkusuz, daha terör saldırısı sürerken TUSAŞ'ın güvenlik kamera görüntülerinin nasıl olup da sosyal medyaya sızdırıldığı.

Bir ya da birkaç beyinsizin sadece tık alma motivasyonuyla hareket ettiklerini düşünmüyorsunuz değil mi?