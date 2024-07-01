Eski Yunanistan Başbakanı Çipras, Koç Üniversitesi'nin mezuniyet törenindeki konuşmasını Türkçe olarak söylediği "Boyun Eğme" sloganıyla bitirmiş.

Peki, talebelere neye boyun eğmemelerini tavsiye ediyor solcu Çipras?

Sermayeye mi?

Olur mu hiç? Konuştuğu orman arazisinin orta yerine dikilmiş okul, küresel bağlantıları olan Türkiye'nin en büyük holdingine ait.

Böyle şeyler söyleyecek olsa yıllığı bilmem ne kadar olan özel üniversitenin mezuniyet törenine değil bir devlet okuluna giderdi değil mi?









Gerçi orada da kendisine "Gelip burada sol jargon parçalıyorsun ama iktidara geldiğinde bırak boyun eğmeyi, yerleri öptün" diye hatırlatan mutlaka çıkardı.

Zira Avrupa'nın para babaları, borç faizlerini ertelemesi karşılığında boynuna kıravat taktıkları Çipras'ı tepe tepe kullandılar.

Çipras da görev süresince kurtarma paketleriyle Yunanistan'ı AB Merkez Bankası ve IMF'den oluşan kayyuma teslim etti. İşadamlarını zenginleştirdi, emekçilerin sosyal güvenlik ve emeklilik haklarını gasp etti. Temel gıda da KDV'yi yüzde 23'e çıkardı. Konut vergilerini ödeyemeyenlerin evlerinden kovulmasını öngören yasayı kabul etti. İsrail'le dostluk anlaşması yaptı. NATO'nun Yunanistan'ı açık bir üs haline getirmesiyle sonuçlanan işbirliğini derinleştirdi. Vs. vs.

Yetişse hiç şüphesiz Ukrayna'ya asker de yollardı.

Bu yeni sol harika bir şey dostum!

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MACRON'UN KUMARI

Fransa dün erken genel seçimlerin ilk turu için sandık başındaydı. Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde uğradığı hezimetin ardından ilan ettiği genel seçimlerin ikinci turu bir hafta sonra yapılacak.

Marine Le Pen ve Jordan Bardella'nın partisi Ulusal Birlik (RN), Avrupa seçimlerindeki başarısından üç hafta sonra anketlerde yine açık ara önde gidiyor.







Böyle bir ortamda, daha görev süresinin bitmesine üç yıl olan Macron'un çektiği resti gereksiz bulanlar koalisyon ortakları arasında bile çoğunlukta.

Macron'un ittifakı, Ulusal Meclis'te çoğunluğa (289 sandalye) sahip değil. 250 sandalyesi var ve yeni bir yasayı geçirmek için her seferinde diğer partilerden destek almak zorunda.

Dengeyi az da olsa lehine çevrimek isteyen Macron'un Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olması işten bile değil.

Fransa'yı ve Schozl gibi etkisiz koalisyon liderlerinin elinde başı kesik tavuk gibi ortalıkta dolanan AB'yi daha zor günlerin beklediği kesin.

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CANAN HANIM, ETİLER'E FALAN HİÇ YOLUNUZ DÜŞMÜYOR MU?

Sebep Sonuç'un konuklarından ekonomist Nejat Özonay yaşadığı semtte talanın en net resimlerinden birini çekmiş.

Altına da şu notu iliştirmiş:







"Yazıklar olsun... Az katlı imara sahip semtte dev gibi kuleler uzuyor... İlk resmi bugün çektim. Ekrem İmamoğlu olan iyi şeyleri bozdu, müdahale edebileceklerini ise hiç sıkılmadan cebine koyup devam etti. CHP ve Ekrem İmamoğlu, Kadir Topbaş döneminde Etiler Polis Okulu arazisinin satılmaması için uğraştı, sonra bizzat kendileri sattı. Yeşil alan olarak ayrılacak kısım bile ayrılmamış. Tam bir imar faciası..."

Bu inşaatın yapılmaması için CHP Gençlik Kolları'yla eylem yapan Canan Kaftancıoğlu'nun yolu hiç Etiler civarına düşmüyor mu? Papermoon'a falan gelirken de mi bu ucubeleri görmüyor?

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ÜLKEYİ YÖNETMETMEK Mİ ? O DA NEREDEN ÇIKTI!

Sinan Oğan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu'yla pazarlığını anlatıyor:







"...(Kemal Beye) Nasıl yöneteceğiz bu ülkeyi' diye sordum. 'Yönetemeyeceğiz' dedi. Çünkü yönetemeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığını alabilirsiniz ama ülkeyi yönetmezsiniz. Ben, 'Bu ülkede kriz çıkacak' dedim; 'Evet kriz çıkar' dedi. İkinci sorum şu oldu, 'Krizden çıkış planınız var mı?'. 'Var, bize destek olun seçimi kazanalım, ülkeyi bir daha seçime götürelim' dedi."

Sonra mı?

Sonrası ne olacak? Bir daha erken seçim işte.