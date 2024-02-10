Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İBB adaylığı Kandil'den veto yiyince DEM, yerine makul adaylar buldu.

DEM'in "belediye eşbaşkan" adayları, geçtiğimiz gün "Seçimlere ittifakla gidin" talimatı veren Mustafa Karasu'nun tarif ettiği stratejiye sadık isimler.

Biri 90'lardan beri hareketin içinde olan Meral Danış Beştaş.

Diğeri ise Beştaş gibi medyatik değil. PKK'nın dağdaki basın açıklamasıyla ilan ettiği Türk solu-PKK ittifakına uygun olarak seçilen ESP kökenli Murat Çepni.

Böylece Başak Demirtaş'ın adaylığının engellenmesinin ardından dile getirdiğimiz "DEM, İmamoğlu'nu desteklemek için tavşan aday çıkartacak" tezi de doğrulanmış oldu.

Zira maksat oy almaksa Başak Demirtaş'ın misliyle şanslı olduğunu tartışmaya bile gerek yok. Partinin oyunun çok üstünde, belki de yüzde 15'leri zorlayacak bir oranı yakalayabilirdi.









Daha da önemlisi, dün Edirne Cezaevi'nden bir not yayınlayan Selahattin Demirtaş'ın "doğru değerlendirilmedi" dediği Başak Demirtaş'ın adaylık iradesi, ciddi bir "üçüncü yol" dalgası yaratabilirdi. DEM'i stepne pozisyonundan uzaklaştırabilirdi.

Olmadı.

Kandil, her seferinde DEM'in meşruiyet kaynağı olarak gösterilen 5 milyona yakın seçmenin iradesine yine ambargo koydu.

Öcalan'ın daha önce aday belirleme sürecinde dağa teslim oldukları için "Siz nasıl siyasetçisiniz, hiç mi iradeniz yok?" diye fırçaladığı DEM'in ağır siyasi abileri, ablaları da paşa paşa boyun eğdiler...

Oyları katlayacak adayı ezip, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'na oy toplayacak isimleri sahneye çıkardılar...

Kandil'in açıkladığı silahlı devrim stratejisi için, DEM'i paspasa çevirmekte tereddüt bile etmediler.

Beştaş'a, en fazla partinin varlığını, aidiyetini hissetmek isteyen sadık seçmenler oy verir, o kadar.

Mümkün olan en az oyu almaya çalışmak da bir siyasi parti için kolay olmasa gerek.

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PUTİN X'TE UKRAYNA GERÇEKLERİNİ ANLATTI

Biden yönetimi engel olamadı, gazeteci Tucker Carlson nihayet Putin röportajını yaptı ve yayınladı.

Öncelikle Carlson'u bütün gazetecilerin peşinde olduğu Putin'i ikna edebildiği için tebrik etmek lazım. Ülkesinde linç edilmeyi, AB'nin seyahat engeli tehdidini göze alması da cesurca.







ABD medyası bu tarihi röportajı görmedi. Avrupa basını ise Carlson'u, Putin'i yeterince sıkıştırmamakla eleştirdi. Ne var ki, "ABD kamuoyunun Ukrayna hakkındaki gerçekleri öğrenmesi için bu röportajı yaptım" diyen Carlson amacına ulaştı.

Putin, müzakerelerin İstanbul'da sürdüğü sırada Ukrayna'nın anlaşmayı imzaladığını, ancak Rusya ile savaşmanın daha iyi olduğunu söyleyen dönemin İngiltere Başbakanı Johnson'ın baskısı altında geri adım attığını anlattı.

"2014 darbesi, Moskova ile Kiev arasında çatışma kışkırttı. Savaşı başlatan Ukrayna. Rusya savaşı bitirmeye çalışıyor" dedi.

Savaşın yolunu kimin döşediğini, NATO'nun genişleme kışkırtmasını kapsamlı şekilde ortaya koydu.

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AMA ABD'Yİ YÖNETEBİLİYOR ÖYLE Mİ?

ABD Başkanı Joe Biden hakkında başkan yardımcısı olduğu dönemde gizli belgeleri evine götürmesiyle ilgili dava açılmayacağı açıklandı.

Olayı araştıran özel komisyon, Biden'ın hafızasının sorunlu olduğuna dikkati çekerek Biden'ı "iyi niyetli, zayıf bir hafızası olan yaşlı biri" olarak nitelendirdi.







Biden, "Benim hakkımda nasıl böyle konuşursunuz?" diyerek küplere binmekte haklı.

Çünkü herkes, "O zaman ABD'yi yönetmesine neden izin veriyorsunuz?" diye söyleniyor.

Ama biraz sakin olmalı, fazla üstelememeli.

Zira biliyorsunuz aynı yargı, ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ı evinde bulunan gizli belgelerden ötürü halen yargılıyor.

Biden yatsın kalksın hassas tartan ABD yargısına dua etsin.

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MERAK ETMEYİN YAZ GELMEDİ!

Havalar mis gibi. Güneşli, açık, ılık. İstanbul'da 20 dereceye yakındı.

İnsanlar sokakta ama herkes temkinli. "Bu güzel havalar da yazın bizi mahvetmesin, başımıza bir iş gelmesin" diyorlar.

Ne yapsınlar, insanlar korkuyu beklemeye alıştırıldılar.

Kısa bir mola da iyidir, korkmayın geçecek.