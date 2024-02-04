Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, cuma akşamı X hesabından istifa ettiğini açıkladı.

Reuters haberi, "TCMB Başkanı, ailesini koruması gerektiğini söyleyerek istifa etti" şeklinde geçti.

Erkan'ın kendisine karşı karalama kampanyasını gerekçe göstererek istifa ettiğini aktaran Bloomberg ise gelişmeyi, "Eski New York Fed ekonomisti, TCMB'nin yeni başkanı oldu" başlığıyla duyurdu.

Piyasada ekonomi yönetiminin mevcut perspektifinin devam edeceği beklentisi hâkim. Herkes, Erkan'ın istifasının şahsi meselelerden kaynaklandığı, ekonomi konusunda politik ya da teknik fikir ayrılıklarından kaynaklanmadığı konusunda hemfikir.







Peki, Erkan'ın istifasıyla kapanan bu sürece nasıl gelindi?

Yurtdışında beyaz yakalılarla çalışmaya alışan Erkan, bürokrasinin ve siyasetin egemenliğindeki bu alana uyum sağlayamadı.

Bu sorunu aşmak için kişisel PR faaliyetlerine başladı. Akıl kime ait bilmiyorum ama stratejisi ters tepti.

Hürriyet'e verdiği cilalama röportajı, imajı için tam bir felaketti. "Apartman görevlimiz olan Sadık Abi'ye çoğu zaman fiyatları soruyorum, onu sorguya çekiyorum. Ben 'İndi' diyorum. O 'İnmedi' diyor. Sürekli 'Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak' diyor" sözleri gerçeklikten kopuk olduğunun itirafı gibiydi. Röportajda yüksek kiralardan şikâyet ederek "Ev bulamadık çok pahalı, annemlerin yanına yerleştik" demesiyse skandalın tuzu biberi olmuştu.

Bu şahsileşme, memleketin birinci konusu olan ekonominin en önemli aktörlerinden olan Merkez Bankası Başkanı'nı saldırılara açık hâle getirdi.

Sözcü, bir Merkez Bankası çalışanının, Erkan'ın babası hakkındaki mobbing iddialarını manşete taşımakta gecikmedi. Sosyal medya linci başladı. Devre tamamlandı.

***



MUHALEFET DE YÜKÜMÜZE BİR OMUZ ATSA

6 Şubat depreminin yıldönümü yaklaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu Hatay'daydı.

7 bin 275 deprem konutunun anahtarını sahiplerine veren Cumhurbaşkanı, "Kardeşlerim bu daha başlangıç. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalarımız kesintisiz sürecek. Bölge genelinde inşası süren 40 bin konutu da hak sahiplerine teslim edeceğiz. İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz" dedi.









Yalnızca Hatay'da değil, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Gaziantep'te, Malatya'da da on binlerce konuta ihtiyacımız var. Yükümüz çok ağır.

Ama hâlâ travma halindeki milyonlarca depremzedeye bir an önce asgari yaşam şartlarını sunmak ilk görevimiz.

Elbette sorumluluk iktidarın üzerinde. Zaten depremi hep onları muhatap alıp konuşuyoruz, beklentilerimizi dile getiriyoruz. Ama muhalefet de hiç olmazsa seçim sürecinde şu acil konut ihtiyacı için birkaç somut adım atsa. Tonla belediyeleri, kaynakları var. Bütçelerini görüyoruz, milyarca lirayı konsere, şuraya buraya ayırıyorlar.

Bu paranın birazıyla depremzedelere konut yapılsa hem daha çok seçmen kazanırlar hem de "Ne yaptınız?" denildiğinde ortaya koyacak somut, elle tutulur, sadra şifa bir icraatları olmuş olur.

"Sorun çözersek iktidara yarar" kafasının yıllardır işlerine yaramadığını anlamadılar mı?

***



DOMATES DE Mİ YEMEYELİM?

Sosyal medyada bir tarım işçisi, domates tarlasında kullandıkları tarım ilaçlarını sayıyor. 10'a yakın zehir!

Yetkililer, ilgililer bütün gün sosyal medyadalar. Bizim izlediklerimiz onların da önüne düşmüyor mu?

***



BİDEN'IN İŞİ TAYLOR SWİFT'E KALDI

ABD'deki her tartışmanın içinde şarkıcı Taylor Swift var.

Konu yapay zekâ mı? Geçenlerde de yazdım, mevzu onun deep web'de yapay zekâyla oluşturulmuş fotoğrafları üzerinden tartışılıyor.

Rekor kıran turnelerinin ülkedeki resesyonu engellediğini yazan çizen bile var! Kendine Amerikan futbolcusu bir sevgili yapıyor, halkın ulusal lige ilgisi tavana sıçrıyor.







Bloomberg, Amerikalıların her gündemine damgasını vuran şarkıcının, Başkan Biden'ın seçimlerdeki son kozu olduğu görüşünde.

Zira Newsweek'in bu hafta yaptığı ankete göre ABD'li seçmenin yüzde 18'i Swift'in desteklediği adaya oy vereceğini söylüyor. Tabii ki çoğunluğu Biden'ı yaşlı gören gençler.

Beyaz Saray'ın kurumsal olarak yanında durduğu Swift'in eylülde hayranlarına oy kullanma çağrısı yaptıktan sonra vote.org'a 35 bin seçmenin kayıt yaptırdığı belirtiliyor.

Sanal adayların yarışacağı seçimler yakındır.