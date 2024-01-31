ABD'de ve dünyada Taylor Swift rüzgârı esiyor. 12 Grammy müzik ödülü var. 117 Guinness rekoru kırmış. Geçtiğimiz günlerde de 35 yaşındaki şarkıcının adına Harvard Üniversitesi'nde ders konuldu.

1 milyar doları aşkın serveti olan ve tanınırlıkta Elvis Presley, Leonard Cohen, Beatles gibi efsanelerle adı anılan şarkıcının başı birkaç gündür yapay zekâyla belada.

Swift'in yapay zekâyla yapılan müstehcen görselleri, X (Twitter) platformunda yayınlandı. 19 saat içinde 27 milyon kez görüntülendi. X sonunda müstehcen karelere müdahale etti. Şarkıcının adını X'te aratan sosyal medya kullanıcıları hata mesajıyla karşılaştı.

Ancak herkes Swift kadar ayrıcalıklı değil. Binlerce insanın hayatı "deep web"de yayılan yapay zekâ ürünü görüntüler yüzünden kayıyor.

Kaldı ki konu yalnızca mahremiyetle ya da bireylerle ilgili değil. Gerçekliği artırılmış kurmacanın toplumsal ve politik alanda doğuracağı sonuçları düşünün...









Seçmenler, sosyal medyadan bilgi ve fikir sahibi olan hipnotize edilmiş agresif kitleler, kevgire dönmüş algılarıyla gerçeği yanlıştan nasıl ayırt edecekler?

Üstelik de yalan bilginin gerçeğe göre 6 kat daha hızlı yayıldığı sosyal medyada etkileşim almak için her tuşa basan yüz binlerce sanal ünlü işbaşındayken.

Elleriyle yarattığı Frankeştayn'ın kendilerini de tanımadığını fark eden ABD, gidişatın kaos olduğunun farkında. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, durumun endişe verici olduğunu ve ABD yönetiminin yasal önlem yoluyla çözüm bulma çalışmaları içerisinde olduğunu söylüyor.

Peki biz bu tehdidinin farkında mıyız?

Ne gezer? Sanal gerçeklik ve yapay zekâ çağında vandalizmi, ifade özgürlüğü kapsamında tartışıyoruz.

Süreci yargıya taşımaya hazırlanan Taylor Swift, yatsın kalksın dua etsin ki Türkiye'de yaşamıyor.

Zira Türk vatandaşı olsa bırakın 20 saatte müstechen fotoğraflarını kaldırtmayı, X'te kendine muhatap bile bulamazdı. En Yüksek Yargımız'dan da romantik Voltaire nutukları dinler, kaderine razı olurdu.

Bu akşam Sebep Sonuç'ta adım adım yapay zekânın egemenliğine giren bir dünyada gözlerimize nasıl inanacağımızı, sosyal medya bağımlılığımızı ve Türkiye'nin atması gereken acil adımları konunun uzmanlarıyla konuşacağız. Sebep Sonuç, saat 21.00'de A Haber'de.

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ELON MUSK DEDİK BAĞRIMIZA BASTIK

Elon Musk, Joe Rogen'a verdiği bir röportajda Twitter'ı neden aldığı sorusunu, "Uygarlık üzerinde yıkıcı bir etkisi olduğundan endişe duyuyordum. Kötü bir etkisi vardı" diyerek cevaplıyor.

Sokakları "zombi" istilası altındaki San Francisco'daki merkezinden yönetilen Twitter'ın eline verilen bilgi teknolojisi silahının, "medeniyetin sonunu" getireceğini görmüş.









Peki bu yaklaşımı yüzünden alkışladığımız Elon Musk, eline aldığı medeniyetin sonunu getirecek tehlikeli silahı nasıl kullanıyor?

Musk'ın X'i, Twitter'dan daha mı az toksik?

Evet, bazı çıkar gruplarının politik manipülasyonu kısmen engellendi ama içerik parayı veren düdüğü çalar seviyesinde, yerlerde.

Yeni çağın medyasının çöplükten farksız hâli, büyük felsefi laflar eden Musk'a, ortaya koyduğu vizyona yakışmıyor.

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NORVEÇ'E SELAMLAR

Norveç'in başkenti Oslo'da buz gibi soğuk havada yapılan Filistin'e destek protestosunun görüntülerini izliyorum.

Koca koca adamlar, yarı çıplak halde karların üzerinde Filistinlerin yaşadıkları sıkıntıyı, baskıyı canlandırıyorlar.









Evet, basit görünüyor. Ama samimiyetleri kusursuz olduğu için, bu yalınlık verdikleri mesajı tokat gibi yüzlere çarpıyor.

Dünyanın öteki ucunda izole bir hayat sürdükleri halde Filistinliler için kafa yormuşlar, kendilerine dert etmişler; selamlar, saygılar.

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BİR KERE DE CHP BİRİNCİ ÇIKSA NE OLUR YANİ?

Bildiğiniz üzere Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2024 seçimlerinde partilerin oy pusulasındaki yerleri için kura çekimi yaptı ve AK Parti 1. sırada yer aldı.

CHP bu boş durur mu? Oy pusulasında AK Parti'nin birinci sırada çıkması üzerine Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuşlar.

Gerekçeleri ne acaba? Neyse YSK itirazı reddetmiş ama Anayasa Mahkemesi belki ilgilenir.