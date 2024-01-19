Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ocak'ta İstanbul'da aralarında büyükşehirlerin de olduğu 26 ilin belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Erdoğan dün de Ankara'da 17'si büyükşehir 48 ilin belediye başkan adaylarını ilan etti.







Böylece AK Parti'nin, MHP'nin adayını destekleyeceği 7 il dışındaki tüm adayları belli oldu. Erdoğan çok hızlı ve dinamik başladı. Bu hıza ayak uyduran aday kazanır.

Yarışın kıran kırana geçeceği bazı illerdeki son duruma bakalım.

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MURAT KURUM HERKESTEN OY ALABİLİR

AK Parti'nin Büyükşehir adayı Murat Kurum sokakta dinamik bir seçim kampanyası yürütüyor. Sorular üzerine gelen ufak tefek göndermeler dışında rakibi İmamoğlu'yla uğraşmıyor.







Kurum henüz televizyon programlarında boy göstermedi. Geçen seçimde AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayıyla ekranda karşı karşıya gelmişti. Şimdilik her iki tarafta da böyle bir beklenti yok gibi.

İmamoğlu gibi ele avuca sığmayan bir karakter karşısında soğukkanlılığını ve ciddiyetini koruyabilirse her kesim seçmenden oy alabilir.

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ANKARA'DA MİLLİYETÇİLİK YARIŞI

Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına Keçiören Belediye Başkanlığı döneminde tanınan Turgut Altınok çıkacak. Yavaş için sadece CHP'nin adayı diyemiyorum. Zira "İyi Partili başkan" diye de anılıyor.







Her kesimden seçmenin milliyetçi reflekslere sahip olduğu Ankara'da Yavaş'ın işi geçen seferki gibi kolay olmayacak. Zira milliyetçi camiada Altınok sembol bir isim.

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HAMZA DAĞ'IN AVANTAJI, YORGUN SEÇMEN

31 Mart'ta İzmir'de yarışa girecek olan Hamza Dağ'ın en büyük avantajı, yıllardır ideolojik tercihte bulunan İzmirli seçmenin artık belediyecilik hizmetlerinden bıkmış usanmış olması.







Genel Merkez ile İmamoğlu arasındaki pazarlıktan ötürü henüz İzmir adayını açıklamayan CHP karşısında Dağ, partisinin oyunu ciddi şekilde artırabilir. İzmir muhalefet için çantada keklik değil.

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CUMHUR İTTİFAKI ŞIKIR ŞIKIR İŞLİYOR

AK Parti, 7 ilde aday çıkarmayacak ve MHP'nin adayını destekleyecek.

AK Parti'nin aday çıkarmayacağı büyükşehirler: Manisa, Mersin. Aday çıkarmayacağı iller ise, Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli ve Osmaniye.

MHP, CHP'nin DEM'le adaylık pazarlığı yürüttüğü Mersin'de ipi göğüsleyebilir.

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İYİ PARTİ, İSTANBUL VE ANKARA'DA BELİRLEYİCİ OLACAK

İyi Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, Ankara ve İstanbul adaylarını şubatın ikinci haftasında duyuracaklarını açıkladı.

CHP, 2019 seçimlerinde İyi Parti'nin desteği sayesinde bu iki ilde başarı yakalamıştı. Geçtiğimiz gün CHP'nin DEM ile ittifakını açık eden Akşener'in bu saatten sonra yeniden masaya oturması imkânsız.

İyi Parti, seçmeninin yarısını bile konsolide edebilirse CHP'nin işi çok zor.

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ŞAHİN ÖMÜR BOYU SEÇİLEBİLİR

Beklendiği üzere AK Parti, Gaziantep'ten mevcut Belediye Başkanı Fatma Şahin'i aday gösterdi.







İki gün önce Antep'teydim. Şehirdeki hava net. Şahin her aday olduğunda açık ara kazanır.

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TEKİRDAĞ'DA MOSSO KONSERİ İŞE YARAYACAK MI?

AK Parti'nin Tekirdağ Belediye Başkan adayı da geçtiğimiz dönem ilçesinde düzenlediği Melek Mosso konseri nedeniyle tartışılan ve görevden alınan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel oldu.

Bakalım Yüksel'in o dönem başına iş açan Mosso konseri hakkında seçmen gerçekten ne düşünüyormuş. Taktiği işe yaramış mı? Konserde alkış aldığı muhalif seçmenden sandıkta da oy alabilecek mi, sonucu merakla bekliyorum.

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URFA VALİSİ MARDİN'DEN ADAY

5 yıl Şanlıurfa'da valilik yapan Abdullah Erin, memleketi Mardin'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. Yapılan anketlerde açık ara önde olan Erin, 31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin adayıyla yarışacak.

Pandemi dönemindeki bölge seyahatimde tanıştığım Erin'in valilik dönemindeki açık kapı politikasıyla sempati toplayan bir isim olduğunu gördüm. Yoğun Suriyeli göçü alan Urfa'da krizi başarıyla yönetti.

Şansı yüksek.