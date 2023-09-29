"İstanbul seçimini kim kazanır?" diye soruyorlar.Bilmiyorum. Nereden bilebilirim ki?Daha adaylar bile netleşmedi.açayım?Gerçi onu da yapmışlar. Haberlerden okuduğum kadarıyla, CNN Türk'teki bir siyaset programına astrolog çıkartıpbakmışlar.Sonuç ne çıksa beğenirsiniz?İmamoğlu ikizler burcu olması hasebiyleSeçimler öncesi Habertürk ekranlarında yıldız falı açanhatırlıyorum; ama yine de siz bilirsiniz.İlla da bir tahmin mi istiyorsunuz?O zaman daha açık konuşacağım. Adayınbildiğim bu seçimi kimin kazanacağını hiç merak etmiyorum.İşim gereği meseleyi ciddiye almak için kendimi zorluyorum. Başlığını görür görmez sayfa değiştirdiğimsonuna kadar okumaya çalışıyorum; ama nafile...Peki, pes...Bukonuyla ilgili dikkatimiçeken yegâne ayrıntı, teksomut konuSüperhaber TV'de haberdi. Bir vatandaş görüntülemiş.Evet, evet bildiğinizküf müf değil.Burcu nedir, Merkür retrosu metroya girip yürüyen merdivenleri bozduğundan beri ne hâldedir bilmiyorum ama Murat Ongun'dan iddiayla ilgili bir açıklama bekliyoruz.Öyle ya haberlerdediyorlar amada olabilirler.Zehirli falan olmasınlar sonra? Mantar bu, sağı solu belli mi olur.Bu arada itiraf et Murat; iki gazeteci olarak konuşuyoruz, mantarları görünce sen de içinden birçektin değil mi?