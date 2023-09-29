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MELİH ALTINOK
Kabul edin, mantarlar çok iyi!

Kabul edin, mantarlar çok iyi!

29.09.2023, Cuma
"İstanbul seçimini kim kazanır?" diye soruyorlar.
Bilmiyorum. Nereden bilebilirim ki?
Daha adaylar bile netleşmedi.
Fal mı açayım?
Gerçi onu da yapmışlar. Haberlerden okuduğum kadarıyla, CNN Türk'teki bir siyaset programına astrolog çıkartıp İmamoğlu'nun yıldız haritasına bakmışlar.



Sonuç ne çıksa beğenirsiniz?
İmamoğlu ikizler burcu olması hasebiyle kaybediyormuş!
Seçimler öncesi Habertürk ekranlarında yıldız falı açan astrologların ve ağır siyaset yorumcuların çuvalladığını hatırlıyorum; ama yine de siz bilirsiniz.
İlla da bir tahmin mi istiyorsunuz?
O zaman daha açık konuşacağım. Adayın niteliklerinin, hizmetlerinin falan yarışmayacağını bildiğim bu seçimi kimin kazanacağını hiç merak etmiyorum.
İşim gereği meseleyi ciddiye almak için kendimi zorluyorum. Başlığını görür görmez sayfa değiştirdiğim kulis yazıları sonuna kadar okumaya çalışıyorum; ama nafile...
Peki, pes...



Bu metafizik atmosferde konuyla ilgili dikkatimi çeken yegâne ayrıntı, tek somut konu İBB otobüslerinden birinde biten mantarlar.
Süperhaber TV'de haberdi. Bir vatandaş görüntülemiş.
Evet, evet bildiğiniz şapkalı mantar; küf müf değil.
Burcu nedir, Merkür retrosu metroya girip yürüyen merdivenleri bozduğundan beri ne hâldedir bilmiyorum ama Murat Ongun'dan iddiayla ilgili bir açıklama bekliyoruz.
Öyle ya haberlerde "organik" diyorlar ama kültür mantarı da olabilirler.
Zehirli falan olmasınlar sonra? Mantar bu, sağı solu belli mi olur.
Bu arada itiraf et Murat; iki gazeteci olarak konuşuyoruz, mantarları görünce sen de içinden bir "oha" çektin değil mi?
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