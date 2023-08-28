Mayıs yenilgisi sonrası oluşan yeni dengede yer kapma yarışına giren muhalefet cephesi "sebebi" konuşacak halde değil.

Aynı ninnilerle takipçilerini oyalıyorlar. Tıpkı seçim öncesi olduğu gibi...

Oysa siyasi husumetten gözü kör olmamış her kesimden seçmen Erdoğan'da olup da muhalefet aktörlerinde olmayanı görüyor.

Tek kelime:

Güven.







Pandemi, sonrasında gelen küresel ekonomik kriz, savaşlar derken kurumlara ve otoritelere güveni görülmemiş şekilde azalan bireyler bu belirsizlikte sığınacak liman arıyor.

İnsanlar evinde sosyal medya başında oturup sonunu getirecek virüsü, mülteci akınını, küresel ısınmayı, işten atılmayı kısacası "korkusunu beklerken" mazinin güvenli kollarına kaçıyorlar.

İzledikleri eski dizilere tekrar başlayanlar çok.

Seçmen de iyi bir yönetmen gibi, Erdoğan'ın final sahnesinde hesabı mutlaka ödeyeceğini, düğümü çözeceğini, işi kotaracağını, bir şekilde gemiyi yürütüeceğini biliyor. Çünkü defalarca şahit oldu. Bu yüzden beğenmese de eleştirse de başta onun olduğunu bilmek güvende hissetmesini sağlıyor.

Anlamak isteyen için de iktidardaki yirmi birinci yılında hala yüzde 52'yi aşan oy almasının da başka bir izahı yok zaten.

Hiç kimsenin hiçbir şeye inanmadığı, Cem Yılmaz'ın David Copperfield skecinde olduğu gibi, "kesin ip var..." diye söylendiği bir çağda 85 milyonluk ülkede bunca yıl, bu kadar insanın güvenini kazanmak boru değil.

Var mı mevcutlar arasında tüm Türkiye'de böyle yoğun bir konsesüs sağlayacak tek bir isim?

Erdoğan'ın daha kısa bir süre önce sandıkta üst üste koyup yendiği aktörleri saymayacaksınız herhalde?

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DEMOKRATLARDAN TRUMP'IN KAMPANYASINA BÜYÜK DESTEK!

Trump, cezaevinde çekilen sabıka fotoğrafını bir nişan gibi tişörtlere, kupa bardaklara ve şapkalara bastırarak satışa sunmuş.

Ürünlerin üzerine de "Asla teslim olma", "Trump'a özgürlük" diye yazdırmış. Şimdiden 7.1 milyon dolar kazandığı söyleniyor.







Ödediği 200 bin dolarlık kefaleti maliyet kabul edersek Trump'ın müthiş karlı bir iş yaptığı ortada.

2024 seçimlerinin favori adayına, ABD'nin 45. Başkanını adi bir suçlu gibi muamale eden, onu seçmenlerinin gözünde paçavraya çevirmeye, kriminalize etmeye çalışan Demokrat Savcı ne düşünüyordur acaba?

Kötü niyetle yaptığın her iş ayağına dolanır dedikleri bu olmalı.

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KÜRT OLDUĞUNUZ İÇİN DEĞİL GÖRGÜSÜZ OLDUĞUNUZ İÇİN

Sosyal medyada zenginliğini göstermek için video çeken bir kadın haklı olarak eleştiriliyor.

Aile açıklama yapmış.

"Elazığlı olmamız ve Kürt iş insanı olmamız ayrıca tüm yaşantımızda demokratik bir düşünceye sahip olmamızdan dolayı birtakım ayrıştırıcı faşist zihniyetler ve gayri ciddi kişiler tarafından hedef gösterilmiş durumdayız" diyorlar.

Kusura bakmayın ama yok öyle bir şey.

Hangi zengin Kürt diye linç edilmiş?

İnsanlar sadece "Bize ne niye gözümüze sokuyorsunuz" diyorlar.

Görgüsüzlüğe politik kılıf giydirmek de ayrı bir rüküşlük haberiniz olsun.

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ADIN ÇIKACAĞINA CANIN ÇIKSIN...

Prigojin vakasıyla ilgili merakımı "yersiz" bulan bir arkadaşım göndermiş:

"Rusya Başbakanı geçtiğimiz günlerde Putin'den 'ülkenin doğusundan batısına farklı yerlerde farklı saatler uygulanıyor' diyerek saat dilimlerinin kaldırılmasını" talep etmiş...







"Geçen gün 04:00'te sizi aradım, uyandırmışım. Ama ben akşam 4 olduğunu sanıyordum. Çin Devlet Başkanı'na mutlu bir yeni yıl diledim. Meğerse yılbaşı yarınmış"

Putin ise "Bunlar küçük şeyler. Bana olanı biliyor musun?" demiş.

"İçinde Prigojin varken uçağın düştüğü gün vardı ya? Baş sağlığı dilemek için ailesini aradım meğer uçak henüz havalanmamış..."

İşiniz çok zor Sayın Putin...