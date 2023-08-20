Biden, Demokratların imajını yerle bir etti. 2024 seçimlerinde işleri çok zor. Seçimlere birkaç ay kala adaylık tartışmaları bile kamuoyunun ilgisini çekmiyor.

Karşı cephede ise 15 günde bir hakkında tutuklama kararı çıkarılan ama pes etmeyen Trump var. Ne var ki son dönemlerde agresif tavrının seçmene klişe geldiği de çokça konuşuluyor.

Cumhuriyetçilerin alternatif adayı DeSantis ise arada göz doldursa da istikrarı henüz istenilen kıvamda değil.

Ancak son günlerde bir isim, ABD siyasetinde aranılan heyecanı yaratmaya aday gibi görünüyor.







Cumhuriyetçi Vivek Ramaswamy.

Ohia doğumlu bir Hint asıllı. 38 yaşında. Ailesi Hint kast sisteminin en üst kademesi olan Brahmanlar sınıfına mensup. ABD liderlerini çıkaran okullardan mezun. St. Xavier Lisesi'nde, Harvard'da, Yale'de okumuş. "Gerekli" ne kadar cemiyet varsa kayıtlı.

Geçen gün Tucker Carlson'a bir röportaj verdi.

Gerçekten de özgüvenli bir liberal gibi görünüyor. Samimi. Pandemiden Ukrayna Savaşı'na, Çin'le ilişkilerden ABD askerlerini eve döndürme projesine kadar Trump'ın kırıp dökerek anlattığı ne kadar gerçek varsa ikna edici bir şekilde izah ediyor.

Siyaseten doğruculuk kalıplarının uzağından bile geçmiyor. Beyazlar karşısında hiçbir kompleksi yok. Hatta "Bir grup kör yarasa gibi yaşıyoruz" dediği seçmenlerine "yeniden Amerikan rüyası" vaat ediyor.

İki dönem ABD Başkanı olan Obama'ya rağmen "ABD'ye Hindu başkan da olmaz artık" diye peşinen kestirip atanlar Birleşik Krallık'a baksın.

Zira önümüzdeki dönem Vivek Ramaswamy adını ister istemez çok duyacaklar.

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MUHALEFETİN ŞİMŞEK'LE İMTİHANI

Muhalefet, seçimlerden önce uluslararası piyasalarda bilindiği için Mehmet Şimşek'i yere göğe sığdıramıyordu. Tıpkı Babacan gibi...

Hatta Şimşek'in bakanlığı döneminden verileri paylaşıp iktidarı eleştiriyorlardı.

Şimşek'in yeni dönemde hükümette yer alacağına dair söylentiler çıkınca nasıl paniklediklerini hatırlayın....

Medyadaki tetikçilerine "Şimşek'i tanıyan biriyle konuştum, asla görevi kabul etmeyecekmiş" diye zavallıca yazılar yazdırdılar. Şimşek'e "dışlanırsın" diyerek aba altından sopa bile gösterdiler.







Pek çok konuda olduğu gibi Şimşek hakkındaki "kulisleri" de yalan çıktı. Korktukları üzere Şimşek göreve geldi; ancak muhalefetin Türkiye için önerdiği ortodoks ekonomi politikalarını uyguluyor. Faizi artırıyor vs.

Bizimkiler yine huzursuz.

Birkaç gündür de gazeteci kılıklı kriptoların "Şimşek istifa etti" yalanını köpürtüyorlar.

Dün bu iddiaların sorulduğu Şimşek'in yanıtı tek kelime oldu:

"Uydurmuşlar."

Evet, uydurmuşlar. Ancak peynir ekmek yer gibi ekonomi bakanının istifa ettiği iddiasını piyasaya sürmek spekülasyon değil manipülasyondur. Ve herkesin havadan nem kaptığı, insanların panikle yanlış hareket edip arz-talep dengesini altüst ettiği bu kapalı havada zararı hepimizedir.

Borsa falan oynuyorlar herhalde diyeceğim ama o kadar akılları olsa para kazanırlardı. İtibarlarına jilet atıp gazete köşelerinde, sosyal medyada ucuza provokatörlüğe kadar düşmezlerdi.

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TTB ENGİZİSYONUN SON FETVASI

Daha önce Prof. Dr. Canan Karatay hakkında "Susturulsun, konuşturulmasın" diye karakola şikâyet başvuruları yapan Türk Tabipleri Birliği yine agresifleşmiş.







Yüzüne karşı "Dünya dönüyor" denmiş gibi engizisyon kurulu misali, "Aşıya karşı güveni sarsmaktan" Karatay hakkında bir aforoz kararı daha almışlar.

Şikâyetçi, bugünlerde yargılanmayacakları ülke arayan Uğur Şahin, Özlem Türesin çifti olmasın!

Canan Hoca'yı ve tekellere karşı halkına sahip çıkan hekimlerimizi, küresel organizasyonların ticari ve politik operasyonlarına alet olup bilime karşı güveni sarsan kurullara falan yedirmeyiz.